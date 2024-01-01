Ben.... Şarkı Sözleri
Leman Sam Ben.... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Ben.... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben.... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Tende su dağlasın ah yansıyan asi gülüm
Açar yara yürekte aksi bir düş ara
Siyahlar paklar yine ah sardıkça sarar
Bana kızma burda kalma yalvarsam bile git
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Serseri kelimeler döküldü dilden of
Siyaha dödü yine acılı gözler boş
Azat delirdi birden duygusuz eller boş
Bak darılma burda kalma ah çektirme bana
Ah rüçun suretini ah sevdim yarim
Ah rüçun ah sevdiğim yarim
Bak darılma burda kalma ah çektirme bana
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
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Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz kalmasın onun adından
Bir sevenim olacaksa derdime derman
Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan
***
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz kalmasın onun adından
Bir sevenim olacaksa derdime derman
Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan
Dudağımda iz
-
Benimsin benimsin benimsin
Sen benim meleğim bebeğimsin
Seni ben kimseye veremem
Sen benim kaderimsin kaderimsin
***
Sana ben başka şey söylemem
Sana ben beni sev diyemem
Sevsen de sevmesen de yine ben
Senleyim sensizliği düşünemem
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
***
Seni o ilk gördüğümde
Bir ateş düştü gönlüme
Bırakmam seni ellere
Seni ellere seni ellere seni ellere
***
Seni o ilk gördüğümde
Bir ateş düştü gönlüme
Bırakmam seni ellere
Seni ellere seni ellere seni ellere
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
-
Kalbimde hep o yangın var gel
Dayanamıyorum
İster su ol ister rüzgar gel
Dayanamıyorum
***
Yıkılıyor hatıralar yalnız tutamıyorum
Neye baksam aşkımız var gel
Dayanamıyorum
***
Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı
Sensiz olmak çok çok acı gel
Dayanamıyorum
***
Gündüzlerim bile gece
Bağlandım boş bir ümide
Yorgun çıkıyorum güne gel
Dayanamıyorum
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Gündüzlerim bile gece
Bağlandım boş bir ümide
Yorgun çıkıyorum güne gel
Dayanamıyorum
***
Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı
Sensiz olmak çok çok acı gel
Dayanamıyorum
***
Gündüzlerim bile gece
Bağlandım boş bir ümide
Yorgun çıkıyorum güne gel
Dayanamıyorum
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Seni severken sensiz olmaya
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
***
Dayanamıyorum dayanamıyorum
Ben bu aşkı yaşamaya
-
Güneş sensin ay sensin
Gökteki yıldız sensin
Dünyalara değişmem
Sen her şeyden güzelsin
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın benimsin
***
Bahar sensin yaz sensin
Kırda kelebek sensin
Kimselere değişmem
Sen herkesten güzelsin
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Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsın saçların, solsun yanağın
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
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