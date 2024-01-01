Yol Ver Yol ver insafsız kederlere Dertlere yol ver Yol ver terk edip gidenlere Yol ver gitsin Bir gün bütün acılara Gülüp geçeceksin Kahkahayla yol ver gitsin ürkek gözyaşlarına Yarın dünyaya başka gözlerle bak Bırak geçmişin hesabını bırak Ne bekliyorsun gülmek için hala Ne olsun daha umutların var ya Yol ver insafsız kederlere Dertlere yol ver Yol ver yarım kalan sözlere Yol ver gitsin Bir gün korkak yalanlara Gülüp geçeceksin kahkahayla Yol ver gitsin Tükenmiş sevdalara Yarın dünyaya başka gözlerle bak Bırak geçmişin hesabını bırak Ne bekliyorsun gülmek için hala Ne olsun daha umutların varya Yol ver, insafsız kederlere Dertlere yol ver Yol ver yarım kalan sözlere Yol ver gitsin Bir gün korkak yalanlara Gülüp geçeceksin kahkahayla Yol ver gitsin Tükenmiş sevdalara

Çok Özlüyorum Seni Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Yanıyorum, kül de yok duman da Bir sızı var ta şuramda İnan çok özlüyorum seni

Hasretim Ah hayat çabuk geçiyor Çaresiz her şey değişiyor Bildiğim tek bir şey var Yazık ömür sensiz bitiyor *** Bu yüzden dön bana Bu yüzden ah dön bana *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Ah zaman çabuk geçiyor Çaresiz insan değişiyor Bildiğim tek bir şey var Yazık ömür sensiz bitiyor *** Bu yüzden dön bana Olmuyor sensiz dön bana *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz yüreğim, dön geri