Lerzan Mutlu

Yine hesabim kendimle Isim gucum seninle Hic caresi yok bunun Her ask baska bir sorun Ne uslanir deli gonlum Ne de biter savrulusum Bu ne ilk ne son olacak Bir sevda yuzunden kahrolusum Ne ah'lara ne vah'lara Ask dolu yarinlara Yuregimi tasiyorum Yeni yeni umutlara

Yanarim yanarim Kadere yanarim Kanarim kanarim Her gulene kanarim Kimse bilmez ben ne cekerim Kendimi bildim bileli aman Ah yine mi ask vah yine mi dert Ah be felek ah be felek Ne de olsa kahpe felek Kim inanir da kim guvenir sana Bu kacinci ah be felek