Lerzan Mutlu

-
Bir zamanlar bir yar vardi
Bakmaz oldu yuzume
Baskasina bel baglamis
Artik ondan bana ne
Donme bana sevgilim
Kalbimde yoktur yerin
Git gorunme gozume
Belki yine severim
Duydum hasta yatiyormus
Ahim tuttu kime ne
Son sozu de ismim olmus
Olmaz olsun bana ne
-
Senden gelecekse istemem gelmesin
Her yanim dertle dolsun derman bulmasin
Senden olacaksa istemem olmasin
Kararsin tum dunya gunes dogmasin
Bana ait bu kalbim bu canim bedenim
Senin gibi birine veremem veremem
Bana istersen deli de
Istersen divane
Degisemem ben boyleyim
Ugrasma benimle
Sen bana istersen deli deli deli de
Istersen divane
Degişemem ben boyleyim
Ugraşma benimle
-
Yine hesabim kendimle
Isim gucum seninle
Hic caresi yok bunun
Her ask baska bir sorun
Ne uslanir deli gonlum
Ne de biter savrulusum
Bu ne ilk ne son olacak
Bir sevda yuzunden kahrolusum
Ne ah'lara ne vah'lara
Ask dolu yarinlara
Yuregimi tasiyorum
Yeni yeni umutlara
-
Yagmurun sesi bile urpertir icimi
Cig dusse gonlume sonmuyor atesim
Gunesin rengi yok hayatim karanlik
Isyan eden ruhum gulmez ki
Geri donsen cozum
Geri donsen olurum
Kanayan yarama melhem sur
Bir kulu hayata dondurursun
Dayanamadim sen yokken
Nefret ettim yeryuzunden
Uyuyamadim geceleri
Kor kabuslar gormeden
Beceremedim gulmeyi
Beceremedim sevmeyi
Alisamadim bu hayat cekilmez ki
-
Beni yoldan sen cikardin
Simdi bu naz niyaz neden
Kapilarda esik oldum
Yaz gununde ayaz neden
Sevda daha dune kadar
Gokyuzunde bir gunesti
Dudagında benim adım
Sonsuzluga hani esti
Kimler geldi ah kanina
Seni bana dusman etti
Kasla goz arasi
Bu deli ask nasil bitti
-
Bir parca aklim vardi
Onu'da sen aldin yar
Sana boyle deli gibi
Tutulmamin sebebi var
Ucan kustan kiskanirim
Deli gibi pesindeyim
Vazgecemem ben guzelim
Senin atesindeyim
Kara buyumu yaptin bana
Kor kutuk asik oldum
Nasil alistim ben sana
Kimseyi gormez oldum
-
Yanarim yanarim
Kadere yanarim
Kanarim kanarim
Her gulene kanarim
Kimse bilmez ben ne cekerim
Kendimi bildim bileli aman
Ah yine mi ask vah yine mi dert
Ah be felek ah be felek
Ne de olsa kahpe felek
Kim inanir da kim guvenir sana
Bu kacinci ah be felek
-
Esmerim biçim biçim
Ölürüm esmer için
Âlem bana düşmandır
Esmer sevdiğim için, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Kibar yârim esmerim
Bir taş attım havaya
Düştü mapus hanaya
15 kızı kandırdım
Bir şişe lavantaya, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Kibar yârim esmerim
Esmerin ağı gerek
Alnında dağı gerek
Yâri esmer olanın
Zincirden bağı gerek, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstünden
Siyah puşu bağlamış
Hele loy loy loy, kibr yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim
Kibar yârim esmerim
-
Ben gunah isledim sadece seni sevdim
Aska gucum yetmedi
Kadere herseye boyun egdim
Acilarima inat yururum tek basima
Dayanirim hasretin amansiz savasina
Aldirma beni yakip yiksan da
Aldirma bana vurup kirsan da
Aldirma askim herseyden buyuk
Seni askla yenerim
-
Aman dikkat et buyuk konusma
Bir alev olur yakarim ben seni
Sevda ne zaman ne mekan tanimiyor
Hafife alma guzelim sen beni
Ne istersen ben yaparim
İki etmem bir dedigini
Kimselerle paylaşamam
Deli gibi sevdigimi
Sen daha beni tanimadin
Huyumu suyumu anlamadin
Ben senin icin olurken