Lerzan Mutlu

Kahpe Felek Yanarim yanarim Kadere yanarim Kanarim kanarim Her gulene kanarim Kimse bilmez ben ne cekerim Kendimi bildim bileli aman Ah yine mi ask vah yine mi dert Ah be felek ah be felek Ne de olsa kahpe felek Kim inanir da kim guvenir sana Bu kacinci ah be felek

Veremem Senden gelecekse istemem gelmesin Her yanim dertle dolsun derman bulmasin Senden olacaksa istemem olmasin Kararsin tum dunya gunes dogmasin Bana ait bu kalbim bu canim bedenim Senin gibi birine veremem veremem Bana istersen deli de Istersen divane Degisemem ben boyleyim Ugrasma benimle Sen bana istersen deli deli deli de Istersen divane Degişemem ben boyleyim Ugraşma benimle

Bir Zamanlar Bir Yar Bir zamanlar bir yar vardi Bakmaz oldu yuzume Baskasina bel baglamis Artik ondan bana ne Donme bana sevgilim Kalbimde yoktur yerin Git gorunme gozume Belki yine severim Duydum hasta yatiyormus Ahim tuttu kime ne Son sozu de ismim olmus Olmaz olsun bana ne

Ne Ahlara Ne Vahlara Yine hesabim kendimle Isim gucum seninle Hic caresi yok bunun Her ask baska bir sorun Ne uslanir deli gonlum Ne de biter savrulusum Bu ne ilk ne son olacak Bir sevda yuzunden kahrolusum Ne ah'lara ne vah'lara Ask dolu yarinlara Yuregimi tasiyorum Yeni yeni umutlara

Dayanamam Yagmurun sesi bile urpertir icimi Cig dusse gonlume sonmuyor atesim Gunesin rengi yok hayatim karanlik Isyan eden ruhum gulmez ki Geri donsen cozum Geri donsen olurum Kanayan yarama melhem sur Bir kulu hayata dondurursun Dayanamadim sen yokken Nefret ettim yeryuzunden Uyuyamadim geceleri Kor kabuslar gormeden Beceremedim gulmeyi Beceremedim sevmeyi Alisamadim bu hayat cekilmez ki

Kaşla Göz Arasında Beni yoldan sen cikardin Simdi bu naz niyaz neden Kapilarda esik oldum Yaz gununde ayaz neden Sevda daha dune kadar Gokyuzunde bir gunesti Dudagında benim adım Sonsuzluga hani esti Kimler geldi ah kanina Seni bana dusman etti Kasla goz arasi Bu deli ask nasil bitti

Kara Büyü Bir parca aklim vardi Onu'da sen aldin yar Sana boyle deli gibi Tutulmamin sebebi var Ucan kustan kiskanirim Deli gibi pesindeyim Vazgecemem ben guzelim Senin atesindeyim Kara buyumu yaptin bana Kor kutuk asik oldum Nasil alistim ben sana Kimseyi gormez oldum

Esmerim Biçim Biçim Esmerim biçim biçim Ölürüm esmer için Âlem bana düşmandır Esmer sevdiğim için, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Kibar yârim esmerim Bir taş attım havaya Düştü mapus hanaya 15 kızı kandırdım Bir şişe lavantaya, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Kibar yârim esmerim Esmerin ağı gerek Alnında dağı gerek Yâri esmer olanın Zincirden bağı gerek, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Esmer bugün ağlamış Ciğerimi dağlamış Kara kaşın üstünden Siyah puşu bağlamış Hele loy loy loy, kibr yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim Kibar yârim esmerim

Aldırma Ben gunah isledim sadece seni sevdim Aska gucum yetmedi Kadere herseye boyun egdim Acilarima inat yururum tek basima Dayanirim hasretin amansiz savasina Aldirma beni yakip yiksan da Aldirma bana vurup kirsan da Aldirma askim herseyden buyuk Seni askla yenerim