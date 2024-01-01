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7/24 Dinle Karabüyü

Karabüyü Şarkı Sözleri

Lerzan Mutlu Karabüyü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lerzan Mutlu Karabüyü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karabüyü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Lerzan Mutlu

Lerzan Mutlu

Karabüyü

  • Veremem

  • Bir Zamanlar Bir Yar

  • Ne Ahlara Ne Vahlara

  • Dayanamam

  • Kaşla Göz Arasında

  • Kara Büyü

  • Kahpe Felek

  • Esmerim Biçim Biçim

  • Aldırma

  • Sen Beni Tanımadın

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