Levent Candaş

Sebepsiz yere, gitmedinki sen Boşluğa beni, koydun bilmeden Yüzüme vuran, boğaz rüzgarı Hiç soğuk değil, sensizliğinden Kendini görmek ne acı Yok olmuş hayallerin çıkmazı Anlamak çok zor değil Farkı yok, aslında sonların Bana, bana hep bana Ayrılıklar hep bana Gidenlerin ardından, bakakalmak hep bana Bakakalmak hep bana Korkumdan değil, güçsüzlüğümden Kaçtım her zaman, geri dönmekten Kısacık yolun, ne kadar uzun Dalgalarla ben, şimdi sarhoşum Kaybeden bir tek ben miyim Yok olan inancımı, neyleyim Son bir kez ağla bana Gözyaşın sulara karışsın Bana, bana hep bana Ayrılıklar hep bana Gidenlerin ardından, bakalmak hep bana Bakakalmak hep bana Bana, bana hep bana Ayrılıklar hep bana Gidenlerin ardından, bakakalmak hep bana Bakakalmak hep bana Bana, bana hep bana Ayrılıklar hep bana Gidenlerin ardından, bakakalmak hep bana Bakakalmak hep bana