Levent Candaş

Hep Bana Şarkı Sözleri
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Sebepsiz yere, gitmedinki sen
Boşluğa beni, koydun bilmeden
Yüzüme vuran, boğaz rüzgarı
Hiç soğuk değil, sensizliğinden
Kendini görmek ne acı
Yok olmuş hayallerin çıkmazı
Anlamak çok zor değil
Farkı yok, aslında sonların
Bana, bana hep bana
Ayrılıklar hep bana
Gidenlerin ardından, bakakalmak hep bana
Bakakalmak hep bana
Korkumdan değil, güçsüzlüğümden
Kaçtım her zaman, geri dönmekten
Kısacık yolun, ne kadar uzun
Dalgalarla ben, şimdi sarhoşum
Kaybeden bir tek ben miyim
Yok olan inancımı, neyleyim
Son bir kez ağla bana
Gözyaşın sulara karışsın
Bana, bana hep bana
Ayrılıklar hep bana
Gidenlerin ardından, bakalmak hep bana
Bakakalmak hep bana
Bana, bana hep bana
Ayrılıklar hep bana
Gidenlerin ardından, bakakalmak hep bana
Bakakalmak hep bana
Bana, bana hep bana
Ayrılıklar hep bana
Gidenlerin ardından, bakakalmak hep bana
Bakakalmak hep bana