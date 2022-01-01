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7/24 Dinle Levent Dörter

Levent Dörter

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01

Duvaksız Gelin

02

Gel Al Anılarını

03

Kırk Yılda Bir

04

Aşka Saygımdan

05

Kalabalığa Karışırım

... KAPAT
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Albümler

Bilmiyorum Levent Dörter

Ayrıla Ayrıla Levent Dörter

Hadi Levent Dörter

Hosçakal Levent Dörter

Öpmek Lazım Levent Dörter

Aşka Saygımdan Levent Dörter

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