Aşk Mümkün Müdür Hala Şarkı Sözleri
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Levent Yüksel
Aşk Mümkün Müdür Hala
-
Kim bilir hangi kalpte yanar
Sırça köşkün lambasıdır bu
Işığını gören gözlere
Kaderin hediyesidir bu
***
Akşam kavuşmadan
Dükkan kapanmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Hayat savurmadan
Yıllar sararmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Aşk mümkün müdür hâlâ?
***
Gülünü soldurmadan
Gümüşün kararmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Zamana aldırmadan
Korkmadan, utanmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Aşk mümkün müdür hâlâ?
***
Kim bilir hangi kalpte yanar
Sırça köşkün lambasıdır bu
Işığını gören gözlere
Kaderin hediyesidir bu
***
Akşam kavuşmadan
Dükkan kapanmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Hayat savurmadan
Yıllar sararmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Aşk mümkün müdür hâlâ?
***
Gülünü soldurmadan
Gümüşün kararmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Zamana aldırmadan
Korkmadan, utanmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Aşk mümkün müdür hâlâ?
***
Akşam kavuşmadan
Dükkan kapanmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Hayat savurmadan
Yıllar sararmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Aşk mümkün müdür hâlâ?
***
Gülünü soldurmadan
Gümüşün kararmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Zamana aldırmadan
Korkmadan, utanmadan
Aşk mümkün müdür hâlâ?
Aşk mümkün müdür hâlâ?
-