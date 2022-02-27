Ayrılmam Şarkı Sözleri
Levent Yüksel Ayrılmam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Ayrılmam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılmam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sona ermekte gün yine seninle
Akşamlar böyledir hep sessiz
Eşyalar başka yerde, ben bir yerde
Gölgen dolaşır gibi, sanki peşimde
***
Işıkları yakın nedir bu giz
Yokluğun da, sen de varsa, sen bu evde
***
Ayrılmam, sarılırım hayallere
Ayrılmam, sevişirim özleminle
***
Ayrılmam, sarılırım hayallere
Ayrılmam, sevişirim özleminle
***
Hava ağır sıkıntıda sokaklar
Sensin kaldırımlardaki bu iz
Alışmaya çalıştıkça öfke gibi
Hasret büyüyor kalbimde sessiz sessiz
***
Işıkları yakın nedir bu giz
Yokluğun da, sen de varsa, sen bu evde
***
Ayrılmam, sarılırım hayallere
Ayrılmam, sevişirim özleminle
***
Ayrılmam, sarılırım hayallere
Ayrılmam, sevişirim özleminle
***
Ayrılmam, sarılırım hayallere
Ayrılmam, sevişirim özleminle
***
Ayrılmam, sarılırım hayallere
Ayrılmam, sevişirim özleminle