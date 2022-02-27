Levent Yüksel

Sona ermekte gün yine seninle Akşamlar böyledir hep sessiz Eşyalar başka yerde, ben bir yerde Gölgen dolaşır gibi, sanki peşimde *** Işıkları yakın nedir bu giz Yokluğun da, sen de varsa, sen bu evde *** Ayrılmam, sarılırım hayallere Ayrılmam, sevişirim özleminle *** Ayrılmam, sarılırım hayallere Ayrılmam, sevişirim özleminle *** Hava ağır sıkıntıda sokaklar Sensin kaldırımlardaki bu iz Alışmaya çalıştıkça öfke gibi Hasret büyüyor kalbimde sessiz sessiz *** Işıkları yakın nedir bu giz Yokluğun da, sen de varsa, sen bu evde *** Ayrılmam, sarılırım hayallere Ayrılmam, sevişirim özleminle *** Ayrılmam, sarılırım hayallere Ayrılmam, sevişirim özleminle *** Ayrılmam, sarılırım hayallere Ayrılmam, sevişirim özleminle *** Ayrılmam, sarılırım hayallere Ayrılmam, sevişirim özleminle