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7/24 Dinle Ayselin

Ayselin Şarkı Sözleri

Levent Yüksel Ayselin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Ayselin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayselin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Levent Yüksel

Levent Yüksel

Ayselin

  • Ben Her Bahar Aşık Olurum

  • Ayıpsın Ayıp

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

  • Yolun Başında

  • Sitem

  • Olacak Olacak

  • J Attendrai

  • Ünzile

  • Ah Mazi

  • Sultan Süleyman

  • Sir

  • Sevda

  • Yine Yeniden

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