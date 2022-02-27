Levent Yüksel

Beni Unutma Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Her hangi bir gündü, çok önemli değildi Seni düşündüğüm bir kaç andan başka *** Bilirim, herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç, ne olur O ben olayım, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluğa *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi inan Adım gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerinle Yapayalnız yaşıyorum *** Yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yar yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum