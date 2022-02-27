Levent Yüksel

Bu Gece Şarkı Sözleri
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Bu gece son, biraz sonra
Bu kapıdan son kez
Çıkıp yine kendimi vuracağım yollara
Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm
Elimi tut, düşman olma
Ne olur parça parça olmasın içimiz
***
Mutlu ol, iyi bak kendine
Ne olur gözüm arkada kalmasın
Uzun uzun seneler var önünde
Gün gelir sevgilim acıya alışırsın
Alışırsın
***
Mutlu ol, iyi bak kendine
Ne olur gözüm arkada kalmasın
Uzun uzun seneler var önünde
Gün gelir sevgilim acıya alışırsın
Alışırsın
***
Bu gece son, biraz sonra
Bu kapıdan son kez
Çıkıp yine kendimi vuracağım yollara
Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm
Elimi tut, düşman olma
Ne olur parça parça olmasın içimiz
***
Mutlu ol, iyi bak kendine
Ne olur gözüm arkada kalmasın
Uzun uzun seneler var önünde
Gün gelir sevgilim acıya alışırsın
Alışırsın
***
Mutlu ol, iyi bak kendine
Ne olur gözüm arkada kalmasın
Uzun uzun seneler var önünde
Gün gelir sevgilim acıya alışırsın
Alışırsın
***
Bu gece son