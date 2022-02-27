Levent Yüksel

Bu gece son, biraz sonra Bu kapıdan son kez Çıkıp yine kendimi vuracağım yollara Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm Elimi tut, düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz *** Mutlu ol, iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim acıya alışırsın Alışırsın *** Mutlu ol, iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim acıya alışırsın Alışırsın *** Bu gece son, biraz sonra Bu kapıdan son kez Çıkıp yine kendimi vuracağım yollara Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm Elimi tut, düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz *** Mutlu ol, iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim acıya alışırsın Alışırsın *** Mutlu ol, iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim acıya alışırsın Alışırsın *** Bu gece son