Levent Yüksel, 21 Ekim 1964 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Henüz beş yaşındayken keman çalmaya başlayan Yüksel müziğe küçük yaşlarda merak salmıştır. İlkokul eğitimini Özel Antalya İlkokulunda okumuş ardından Antalya Hızırreis Ortaokulu’na devam etmiştir. Lise döneminde profesyonel bir müzisyen olmak istediğine karar veren Yüksel, mezun olduktan sonra İstanbul’a taşınmış ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Kontrbas bölümüne başlamıştır. Askerden döndüğünde bir gece kulübünün açılısı için kurulan dans müziği orkestrasında çalmaya başlayan Yüksel, Aşkın Arsunan, Ercan Esendağ, Ahmet Altuğ, Orhan Topçuoğlu, Fatih Erkoç ve Sertab Erener gibi önemli isimlerle çalışmıştır. İki sene bu grupta yer aldıktan sonra Sezen Aksu ile tanışan Levent Yüksel, ilk albümü için Sezen Aksu ve Uzay Heparı’yla çalışmaya başlamıştır. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından 21 Mart 1993 Tarihinde Med-Cezir albümünü piyasaya sürmüştür. Albüm büyük ilgi görmüş, albümdeki Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk, Tuana, Kadınım, Med-Cezir ve Uçurtma Avcısı isimli şarkıları büyük beğeni toplamıştır. Yaşadığı kayıplar ve geçirdiği hastalık sebebi yüzünden sahnelerden uzak kalan Yüksel, uzun bir aradan sonra ilk kez Fatih Atakoğlu Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşmuştur. İkinci stüdyo albümü “Levent Yüksel’in 2. Kaseti” 19 Ocak 1996 tarihinde yayınlanmıştır. 14 Temmuz 1997 tarihinde ise “Bi’ Daha” isimli single’ını yayınlamış, bu şarkısıyla çok büyük satış rakamlarına ulaşmıştır. 3 Nisan 1998 tarihinde üçüncü albümü “Adı Menekşe” piyasaya sürmüştür. Bu albümünden sonra Türkiye’nin dört bir yanında konserler vermiş ve turnelere çıkmıştır. 200 yılında prodüktörlüğünü yaptığı Sezen Aksu, Aysel Gürel, Bülent Ortaçgil, Mirkelam, Ümit Sayın gibi önemli önemli müzisyenlerle çalıştığı “Aşkla” isimli albümünü yayınlamıştır. 27 Mayıs 2004 tarihinde “Uslanmadım” albümünü yayınlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir. Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı “Kadın Şarkıları” albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur.