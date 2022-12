Levent Yüksel

Hayır olsun rüyanda görmüşsün Benim için uykunu bölmüşsün Olur olmaz yalan masallarla Beni tıpış tıpış yürütmüşsün... *** Hayret nasıl da geç fark etmişim Geceyi sen diye sevmişim Sana son bir sözüm de kalmamış Rabbime havale etmişim *** Kul oldum, yol oldum Yıprandım gözlerinde Zehir var sözlerinde Sildim gitti bir kalemde *** Yorulsam yıkılsam Hatta cennetten kovulsam Tövbeleri bozacağım ben Uzak dur artık topyekûn benden *** Tövbe illallah huyuna da suyuna da Gecenin ortası kabus musun git başımdan ah Boş ver be yavrum boş ver be gitsin Bu kadar takma ne son ne ilksin Hayret nasıl da geç fark etmişim

Üzerimde bir ağırlık Damla damla taşıyorum Ha yağdı gözlerim ha yağacak Kendini tutmuş bunca zamandır korkudan *** Yamacında bir dalım yok Yavaş yavaş düşüyorum Ne var ne yok şimdi kırılacak Karaya vurmuş canım çoktan *** Anlasan da aşkın çoktan bittiğini Sen yine bir ümit ısrar eder denersin Kal demek yerine kan döker dudaklar Artık kalsan bile kendinden gidersin *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum *** Anlasan da aşkın çoktan bittiğini Sen yine bir ümit ısrar eder denersin Kal demek yerine kan döker dudaklar Zaten kalsan bile kendinden gidersin *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum.