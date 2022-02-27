Levent Yüksel

-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi inan
Adım gibi biliyorum
***
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerinle
Yapayalnız yaşıyorum
***
Yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yar yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yar yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
-
Bir gün daha yaşandı ve bitti
Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle
Her hangi bir gündü, çok önemli değildi
Seni düşündüğüm bir kaç andan başka
***
Bilirim, herkes payına düşeni yaşar
Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler
Sen de kendi payından bir hatıra seç, ne olur
O ben olayım, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım, unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım, unutma, beni unutma
***
Bilir misin seni gerçekten sevdim
Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında
Bir tek seni seçtim hatıralar arasında
Sebep diye bir küçük mutluluğa
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım, unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım, unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım, unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
-
Nedir derdin söyle diye
Bir gün bana sormadın
Yüzüme bakmadın
Bilsen nasıl, acı çektim kendim
Kimse görsün istemedim
Candan seven birini bekledim
Sen yoktun ki, bu kara günlerde
Başkası vardı gönlünde
Gerçekleri gördüm, yeter dedim
***
Bugünün bir de yarını var
Mutluyduk belki, bugüne kadar
Ya sonra?
Ne yaparım senden sonra?
Acımadan geçer yıllar
Zamanla yalnızlık başlar
Yola çıkar pişmanlıklar
***
Kal, sevgini de al
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
Bugünlerin yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
***
Bilmem nasıl yaşarım ben
Böyle karşılıksız severken?
Kopmalıyız iş işten, geçmeden
Alışkanlık betermiş hepsinden
Korkuyorum her biten günden
Bırak kalbini sen şimdiden, aah
***
Bugünün bir de, yarını var
Mutluyduk belki, bugüne kadar
Ya sonra?
Ne yaparım senden sonra?
Acımadan geçer yıllar
Zamanla yalnızlık başlar
Yola çıkar pişmanlıklar
***
Kal, sevgini de al
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
Bugünlerin yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
Bugünlerin yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
***
Ya sonra?
Senden sonra?
Ya sonra?
Ne yaparım senden sonra?
Kal
***
Nedir derdin söyle diye
Bir gün bana sormadın
Yüzüme bakmadın
***
Anla beni sevgilim
Bıraktım seni kal, hoşça kal
***
Bugünlerin, yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
***
Bugünlerin, yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
***
Bugünlerin, yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
***
Bugünlerin, yarınları var
Gidiyorum ben, sen hoşça kal
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