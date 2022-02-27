Topyekün Şarkı Sözleri
Levent Yüksel Topyekün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Topyekün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Topyekün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hey, sakin ol!
Kimseye söyleme
Kime ne
Herkesin hayatı kendine
***
Biz de biliyoruz
Aşk tanık ister
Ama ne kadar çok seyirci
O kadar kaybeder
***
Bana güven dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
***
Bana güven dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
***
Hey duydun mu?
Çok fazla tehlike var
Aşk hesapsızdır savunmasızdır
Kolay kanar
***
Biz de biliyoruz
Aşk tanık ister
Ama ne kadar çok seyirci
O kadar kaybeder
***
Bana güven dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
***
Bana güven dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
***
Bana güven dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
***
Bana güven dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
-
Hayır olsun rüyanda görmüşsün
Benim için uykunu bölmüşsün
Olur olmaz yalan masallarla
Beni tıpış tıpış yürütmüşsün...
***
Hayret nasıl da geç fark etmişim
Geceyi sen diye sevmişim
Sana son bir sözüm de kalmamış
Rabbime havale etmişim
***
Kul oldum, yol oldum
Yıprandım gözlerinde
Zehir var sözlerinde
Sildim gitti bir kalemde
***
Yorulsam yıkılsam
Hatta cennetten kovulsam
Tövbeleri bozacağım ben
Uzak dur artık topyekûn benden
***
Tövbe illallah huyuna da suyuna da
Gecenin ortası kabus musun git başımdan ah
Boş ver be yavrum boş ver be gitsin
Bu kadar takma ne son ne ilksin
Hayret nasıl da geç fark etmişim
-
Üzerimde bir ağırlık
Damla damla taşıyorum
Ha yağdı gözlerim ha yağacak
Kendini tutmuş bunca zamandır korkudan
***
Yamacında bir dalım yok
Yavaş yavaş düşüyorum
Ne var ne yok şimdi kırılacak
Karaya vurmuş canım çoktan
***
Anlasan da aşkın çoktan bittiğini
Sen yine bir ümit ısrar eder denersin
Kal demek yerine kan döker dudaklar
Artık kalsan bile kendinden gidersin
***
Bakışlarınla kaçışlarınla
Her şeyi söyledin evet biliyorum
Şimdi gidersem dönüşüm olmaz
Tehdit değil gittim gidiyorum
***
Bakışlarınla kaçışlarınla
Her şeyi söyledin evet biliyorum
Şimdi gidersem dönüşüm olmaz
Tehdit değil gittim gidiyorum
***
Anlasan da aşkın çoktan bittiğini
Sen yine bir ümit ısrar eder denersin
Kal demek yerine kan döker dudaklar
Zaten kalsan bile kendinden gidersin
***
Bakışlarınla kaçışlarınla
Her şeyi söyledin evet biliyorum
Şimdi gidersem dönüşüm olmaz
Tehdit değil gittim gidiyorum
***
Bakışlarınla kaçışlarınla
Her şeyi söyledin evet biliyorum
Şimdi gidersem dönüşüm olmaz
Tehdit değil gittim gidiyorum.
-
Canda hâl kalmadı, bir daha gitme
Dilinde zehir var, bir daha esme
Yâr elimi tut, elimi tut
Sakın bırakma
Beniz afet yeri, ten de kıyamet
Sakın bırakma, sakın bırakma
**
Yıldızlar yere inse
Ölümden bile korkmam
Sığındığım al buğday ten
Nefesinden caymam
***
Yârim ebedi dur
Hayat denilen akıyor
Yüzün koynumdayken
Beş duyu yetmiyor
***
Yıldızlar yere inse
Ölümden bile korkmam
Sığındığım al buğday ten
Nefesinden caymam
***
Yârim ebedi kal
Hayat denilen akıyor
Yüzün koynumdayken
Beş duyu yetmiyor
Beş duyu yetmiyor
***
Canda hâl kalmadı, bi' daha gitme
Dilinde zehir var, bi' daha esme
Yâr elimi tut, elimi tut
Sakın bırakma
Beniz afet yeri, ten de kıyamet
Sakın bırakma, sakın bırakma
***
Yıldızlar yere inse
Ölümden bile korkmam
Sığındığım al buğday ten
Nefesinden caymam
***
Yârim ebedi dur
Hayat denilen akıyor
Yüzün koynumdayken
Beş duyu yetmiyor
***
Yıldızlar yere inse
Ölümden bile korkmam
Sığındığım al buğday ten
Nefesinden caymam
***
Yârim ebedi kal
Hayat denilen akıyor
Yüzün koynumdayken
Beş duyu yetmiyor
Beş duyu yetmiyor
-
İçimden kayan yıldızlar
Süzülmüş gölgeler ışığında
Bir akşam bin akşam daha olsun
Bir kez daha
Olsun
***
Gözümden akan o yaşlar
İmkansıza durduğum yaşlar
Bir aşk belki bin aşk daha olsun
Bir kez daha
Olsun
***
Olmazsa ne anlamı var
Yanmazsam ne önemi var
Susarsam ne değeri var
Başa dönersem hiç olmaz ki
***
Kalmazsam ne anlamı var
Sarmazsam ne önemi var
Gidersen nedenin mi var
Sonu bilirsem hoş olmaz ki
-
Gün ağarır boyun eğer gece
Aşk acıtır sen incitmesen bile
Bir giden var bir de kalan
Yaradır kabuk tutmaz sağ çıksan
***
Ben aslında diye başlar cümle
Boğazımda düğümlenir her hece
Gençliğimden, düşlerimden geçtim yar
Sebep aşk yüzünden
***
Silme sen de şimdi akan göz yaşını
İnandır beni söyle bu aşk masum mu?
Susma sen de şimdi sor en zor soruyu
Nasıl pişman oldum tek doğrum bu
***
Of çeksem duyulur mu?
Razıysan dön olur mu?
***
Of çeksem duyulur mu?
Sen razıysan gel olur mu?
-
Ah fukara çiçeğim rengarenk sakız sardunyam
Dalında tuz zerreleri hatıra bir deniz rüzgarından
Öylece durmuş suya kırılgan kırılgan
Oysa ki ne olgun ne dayanıklısındır ummaz insan
***
Tamahı tanımaz bir dervişin dümdüz duruşu
Gözünde kim bilir kaç kuşun vuruluşu
Ve zarif bir inatçılıkla yaşama dokunuşu
O sade direnci soylu tutunuşu
***
Öğrenmem lazım lütfen bana sırrını ver
Yoksa nasıl taşınabilir bunca keder
Desinler ki vakitsiz ölürsem eğer
Sebebi acının altın vuruşu
***
Çiçek yüzlüm ne çok benzer yeni doğmuş bebek
Kimseden öğrenmeden saldırışı memeye
Güven sıcak bir temasdır kalp atışı annen
Ne zaman değişir her şey değişir sen hala sardunyayken
-
Kıyılara vurdu yakamoz başucumda
Söner günahlarım avucunda rüzgarın
Ben seninle olamadım
Sevgilim senin olamadım
***
Kıyılara vurdum poyraz başucumda
Ağlar yarınlara koynumda hayallerin
***
Aah denizinde bir fener olamadım yanamadım
Aah dağlarında bir nehir olamadım varamadım
***
Ağlarım almadı kuşlar aldı
Ben seninle olamadım
Sevgilim senin olamadım
***
Aah denizinde bir fener olamadım yanamadım
Aah dağlarında bir nehir olamadım varamadım
***
Ağlarım almadı kuşlar aldı
Ben seninle olamadım
Senin sevgilin olamadım
***
Oof samyelin yakar geçer
Dualarda yaşar gider
Uçurduğum rüyalarımda kal
-
İçimi karartıyor bu bendeki
İntikam hayalleri
Bir tarafım masum sakin de
Bir tarafım saldırıya meyilli
***
Kendimi toplamam gerek
Toplanıp dağılmamam
Ama ne zaman aklıma gelsen
Çıldırıyorum ben o zaman
***
Gün yüzü görme istiyorum
Mutlu mesut olama
Bana yaşattıkların var ya
Fersah fersah sen yaşa
***
Yaptıkların yanına hep kar
İşte buna dayanamıyorum
Hayat adaletinde sorun var
Sana da hiç güvenmiyorum
***
Benim dualarım fayda etmemiş
Beddualarım etmez ki
Hem ne saçmalıyorum ki zaten
Kötüye bir şey olmaz ki
-
Yine tükendim
Yine bilendim
Ama son sözü henüz söylemedim
Öyleyse bu ifadenin sebebi nedir?
***
En iyisi zorlama
Hiç alınma
Bu kalp sana tezat
Sen de yorulma
Beni unut henüz yolun başında
***
En iyisi zorlama
Hiç alınma
Bu kalp sana tezat
Sen de yorulma
Beni unut henüz yolun başında
***
Gidiyorum mevsimi gelmişti
Gidiyorum nasıl da şenlikli
Gidiyorum yürek yenisine
Hazır bak nasıl da niyetli
***
Gidiyorum mevsimi gelmişti
Gidiyorum nasıl da şenlikli
Gidiyorum yürek yenisine
Hazır bak nasıl da niyetli
Gidiyorum