Uslanmadım Şarkı Sözleri
Levent Yüksel Uslanmadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Uslanmadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uslanmadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz
Maalesef pek farkı yok diğerlerinden
İtiraz etmedik itiraf etmedik
Kaybedenlerdendik değerlerinden
***
Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu?
El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu?
***
Hiç hayır dedin mi soru sordun mu?
Memnun değilim aldığım haberlerinden
***
Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi
Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi
Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi
Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum...
-
Dur dedim döndün
Seni yolda gördüğüm
O gün ne güzel gündü
Öyle büyük sevdim ki
Yürek böyle karlı dağı
İlk kez gördü
***
Dalmışım gözlerine
Uyumuşum sözlerinle
Yazık, kısa sürdü
***
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bir sen var senin içinde
Hem bıçak, hem yara sensin
***
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bir sen var senin içinde
Hem bıçak, hem yara sensin
***
Dur dedim döndün
Seni yolda gördüğüm
O gün ne güzel gündü
Öyle büyük sevdim ki
Yürek böyle karlı dağı
İlk kez gördü
***
Dalmışım gözlerine
Uyumuşum sözlerinle
Yazık, kısa sürdü
***
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bir sen var senin içinde
Hem bıçak, hem yara sensin
**
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bir sen var senin içinde
Hem bıçak, hem yara sensin
***
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bir sen var senin içinde
Hem bıçak, hem yara sensin
**
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
-
Gittim, ama nasıl gittim
Sokak köpekleri gibiydim
Senin bunu anlaman zor
Ah canım, ne kadar da iyiydin
***
Sadakatsiz sevda olmaz be, güzelim
Müptelası olmuşuz biz bu düzenin
Boş yere ah edip de günaha girme
Ben kendimi memnuniyetle üzerim
***
Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde
Bildiklerin yanıltıyor seni yavrum
İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk
Bu yüzdendir matemi ayrılanların
***
Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde
Bildiklerin yanıltıyor yine yavrum
İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk
Bu yüzdendir isyanı ayrılanların
***
Sanma, içim sızlamadı
Sanma, yüzüm kızarmadı
Pişmanım, perişanım
Derler ya, ciğerim yandı
***
Sadakatsiz sevda olmaz be, güzelim
Müptelası olmuşuz biz bu düzenin
Boş yere ah edip de günaha girme
Ben kendimi memnuniyetle üzerim
***
Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde
Bildiklerin yanıltıyor seni yavrum
İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk
Bu yüzdendir matemi ayrılanların
***
Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde
Bildiklerin yanıltıyor yine yavrum
İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk
Bu yüzdendir isyanı ayrılanların
***
İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk
Bu yüzdendir matemi ayrılanların
***
Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde
Bildiklerin yanıltıyor yine yavrum
İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk
Bu yüzdendir isyanı ayrılanların
-
Usanmadım, uslanmadım
Utanmadım karşılıksız sevmelerden
Açık yara misali yüreğimin hali
Aşktan başka bir şeye inanmadım
***
Öğrenmedi gönül yaşlanmayı
Dünya zamanıyla gün saymayı
Saldım semaya özgür en kara sevdayı
Senden başka bir şeye inanmadım...
***
Bunalmadım, bulanmadım
Yoksa orman misali yanar mıydım?
Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım...
Kendimi masallara adar mıydım?
***
Bunalmadım, bulanmadım
Yoksa orman misali yanar mıydım?
Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım...
Kendimi masallara adar mıydım?
***
Öğrenmedi gönül yaşlanmayı
Dünya zamanıyla gün saymayı
Saldım semaya özgür en kara sevdayı
Aşktan başka bir şeye inanmadım...
***
Bunalmadım, bulanmadım
Yoksa orman misali yanar mıydım?
Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım...
Kendimi masallara adar mıydım?
***
Bunalmadım, bulanmadım
Yoksa orman misali yanar mıydım?
Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım...
Kendimi masallara adar mıydım?
-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen gönülsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
***
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım meyler aşk şarabıdır
Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım içtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel
Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak inan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
Bazı duygular var ki kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım meyler aşk şarabıdır
Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım içtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel
Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
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