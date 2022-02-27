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7/24 Dinle Uslanmadım

Uslanmadım Şarkı Sözleri

Levent Yüksel Uslanmadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Uslanmadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uslanmadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Levent Yüksel

Levent Yüksel

Uslanmadım

  • Kaybedenler

  • Bu Aşkın Katili Sensin

  • Sadakatsiz Aşk Olmaz

  • Uslanmadım

  • Yarabbim

  • Bu Aşkın Katili Sensin (Versiyon 2)

  • Faslı Muhabbet

  • Kara Güneş

  • Kırık Telli

  • Sana Bir Kalp Bıraktım

  • Selamsız

  • Sen Anla

  • Yarabbim (Remix)

  • Zor Geliyor

  • Zor Geliyor (Remix)

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