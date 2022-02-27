Levent Yüksel

Dökülür yediverenler, teninden rengarenk Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem Değişir kokun, ısınır kanın beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler *** Fırtınam, felaketim hasretim Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin Sevdikçe, sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam *** Tutuşur, geceler yanar, geceler söner Bedenim altüst, sarhoş başım döner Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler *** Fırtınam, felaketim hasretim Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin Sevdikçe, sevesim geliyor *** Fırtınam, felaketim hasretim Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin Sevdikçe, sevesim geliyor *** Ölene kadar peşindeyim bırakmam