Aşkla Şarkı Sözleri
Levent Yüksel Aşkla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Aşkla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir sabah uyandığında
Camlara yağmur vurunca
Perdeleri kim açacak?
Yüreğin bensiz sıkılmaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Ürkerek sesleneceksin
Cevap yok, söyleneceksin
Yatağa gizleneceksin
Mutsuzsun, dahası var mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Ürkerek sesleneceksin
Cevap yok, söyleneceksin
Yatağa gizleneceksin
Mutsuzsun, dahası var mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acımaz mı?
***
Gittim, yüreğin rahat mı?
Aşk sana kaldı
Sevişip öpüşürken
İçin acıma...
-
Sultanım, perişanım
İhtiyar oldum senle
Ah etmem, feryad etmem
Bahtiyar oldum senle
***
Sor senden sonra gün gördüm mü
Fark etmedim yaşadım mı, öldüm mü
Ben un ufak savrulurken
Sen ellerde hükmünü sürdün mü
***
Gel, uslan da gel artık
Ben de vakit dolmadan
İster günahkar ol, ister olma
Gel daha fazla solmadan
***
Kulun olayım, kölen olayım
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri
***
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah ter ketti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri
***
Sultanım, perişanım
İhtiyar oldum senle
Ah etmem, feryad etmem
Bahtiyar oldum senle
***
Sor senden sonra gün gördüm mü
Farketmedim yaşadım mı, öldüm mü
Ben un ufak savrulurken
Sen ellerde hükmünü sürdün mü
***
Gel, uslan da gel artık
Ben de vakit dolmadan
İster günahkar ol, ister olma
Gel daha fazla solmadan
***
Kulun olayım, kölen olayım
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terketti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri
**
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri
***
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alcağı olsun ah terketti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri
***
Dolanı dolanı dolaşıyorum
Mecnun gibi meyhaneleri
Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri
***
Şişelere vurdum hazırola durdum
Ha geldi, ha gelecek
Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri
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