Levent Yüksel

Sadakatsiz Aşk Olmaz Gittim, ama nasıl gittim Sokak köpekleri gibiydim Senin bunu anlaman zor Ah canım, ne kadar da iyiydin *** Sadakatsiz sevda olmaz be, güzelim Müptelası olmuşuz biz bu düzenin Boş yere ah edip de günaha girme Ben kendimi memnuniyetle üzerim *** Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde Bildiklerin yanıltıyor seni yavrum İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk Bu yüzdendir matemi ayrılanların *** Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde Bildiklerin yanıltıyor yine yavrum İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk Bu yüzdendir isyanı ayrılanların *** Sanma, içim sızlamadı Sanma, yüzüm kızarmadı Pişmanım, perişanım Derler ya, ciğerim yandı *** Sadakatsiz sevda olmaz be, güzelim Müptelası olmuşuz biz bu düzenin Boş yere ah edip de günaha girme Ben kendimi memnuniyetle üzerim *** Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde Bildiklerin yanıltıyor seni yavrum İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk Bu yüzdendir matemi ayrılanların *** Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde Bildiklerin yanıltıyor yine yavrum İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk Bu yüzdendir isyanı ayrılanların *** İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk Bu yüzdendir matemi ayrılanların *** Çoktan bozuldu temiz kalpler alemde Bildiklerin yanıltıyor yine yavrum İncitildi, kırıldı, aldatıldı aşk Bu yüzdendir isyanı ayrılanların

Bu Aşkın Katili Sensin Dur dedim döndün Seni yolda gördüğüm O gün ne güzel gündü Öyle büyük sevdim ki Yürek böyle karlı dağı İlk kez gördü *** Dalmışım gözlerine Uyumuşum sözlerinle Yazık, kısa sürdü *** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak, hem yara sensin *** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak, hem yara sensin *** Dur dedim döndün Seni yolda gördüğüm O gün ne güzel gündü Öyle büyük sevdim ki Yürek böyle karlı dağı İlk kez gördü *** Dalmışım gözlerine Uyumuşum sözlerinle Yazık, kısa sürdü *** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak, hem yara sensin ** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak, hem yara sensin *** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak, hem yara sensin ** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin

Kaybedenler Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz Maalesef pek farkı yok diğerlerinden İtiraz etmedik itiraf etmedik Kaybedenlerdendik değerlerinden *** Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu? El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu? *** Hiç hayır dedin mi soru sordun mu? Memnun değilim aldığım haberlerinden *** Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum...

Uslanmadım Usanmadım, uslanmadım Utanmadım karşılıksız sevmelerden Açık yara misali yüreğimin hali Aşktan başka bir şeye inanmadım *** Öğrenmedi gönül yaşlanmayı Dünya zamanıyla gün saymayı Saldım semaya özgür en kara sevdayı Senden başka bir şeye inanmadım... *** Bunalmadım, bulanmadım Yoksa orman misali yanar mıydım? Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım... Kendimi masallara adar mıydım? *** Bunalmadım, bulanmadım Yoksa orman misali yanar mıydım? Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım... Kendimi masallara adar mıydım? *** Öğrenmedi gönül yaşlanmayı Dünya zamanıyla gün saymayı Saldım semaya özgür en kara sevdayı Aşktan başka bir şeye inanmadım... *** Bunalmadım, bulanmadım Yoksa orman misali yanar mıydım? Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım... Kendimi masallara adar mıydım? *** Bunalmadım, bulanmadım Yoksa orman misali yanar mıydım? Aşktan ölmeseydim aşka doğmasaydım... Kendimi masallara adar mıydım?