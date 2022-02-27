Levent Yüksel

Kaç sene oldu zaman durdu? Deniz öyle hep aynı dünya değişmez Taş duvar aynı kaldı Ümit öylece kaldı da ümit edeni söyle kim aldı? *** Kaç devir geldi, kaç nesil geçti? Yürek öyle sevdalı yollar kavuşmaz Hasretin ne tadı kaldı Sabır öylece kaldı da sabredeni söyle kim aldı? *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz *** Kaç çiçek soldu, hani bu sondu? Hani bir sarı fırtına koptu zamansız Kaç tohum filiz dondu? Hani bir acı yel savurdu yürekler son defa vurdu *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz