Sultan Süleyman Şarkı Sözleri
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Levent Yüksel
Sultan Süleyman
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Kaç sene oldu zaman durdu?
Deniz öyle hep aynı dünya değişmez
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da ümit edeni söyle kim aldı?
***
Kaç devir geldi, kaç nesil geçti?
Yürek öyle sevdalı yollar kavuşmaz
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da sabredeni söyle kim aldı?
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı böyle
Hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı böyle
Hiçbir kitap yazmaz
***
Kaç çiçek soldu, hani bu sondu?
Hani bir sarı fırtına koptu zamansız
Kaç tohum filiz dondu?
Hani bir acı yel savurdu yürekler son defa vurdu
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı böyle
Hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı böyle
Hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı böyle
Hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı böyle
Hiçbir kitap yazmaz