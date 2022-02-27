Levent Yüksel

Sultanım, perişanım İhtiyar oldum senle Ah etmem, feryad etmem Bahtiyar oldum senle *** Sor senden sonra gün gördüm mü Fark etmedim yaşadım mı, öldüm mü Ben un ufak savrulurken Sen ellerde hükmünü sürdün mü *** Gel, uslan da gel artık Ben de vakit dolmadan İster günahkar ol, ister olma Gel daha fazla solmadan *** Kulun olayım, kölen olayım Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri *** Şişelere vurdum hazırola durdum Ha geldi, ha gelecek Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri *** Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri Alacağı olsun ah ter ketti beni şahaneleri *** Şişelere vurdum hazırola durdum Ha geldi, ha gelecek Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri *** Sultanım, perişanım İhtiyar oldum senle Ah etmem, feryad etmem Bahtiyar oldum senle *** Sor senden sonra gün gördüm mü Farketmedim yaşadım mı, öldüm mü Ben un ufak savrulurken Sen ellerde hükmünü sürdün mü *** Gel, uslan da gel artık Ben de vakit dolmadan İster günahkar ol, ister olma Gel daha fazla solmadan *** Kulun olayım, kölen olayım Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri Alacağı olsun ah terketti beni şahaneleri *** Şişelere vurdum hazırola durdum Ha geldi, ha gelecek Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri ** Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri *** Şişelere vurdum hazırola durdum Ha geldi, ha gelecek Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri *** Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri Alcağı olsun ah terketti beni şahaneleri *** Şişelere vurdum hazırola durdum Ha geldi, ha gelecek Bitmedi tükenmedi oynak yarin bahaneleri *** Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri *** Şişelere vurdum hazırola durdum Ha geldi, ha gelecek Bitmedi tükenmedi civelek yarin havaleleri