Levent Yüksel

Ya Sonra Nedir derdin söyle diye Bir gün bana sormadın Yüzüme bakmadın Bilsen nasıl, acı çektim kendim Kimse görsün istemedim Candan seven birini bekledim Sen yoktun ki, bu kara günlerde Başkası vardı gönlünde Gerçekleri gördüm, yeter dedim *** Bugünün bir de yarını var Mutluyduk belki, bugüne kadar Ya sonra? Ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar Zamanla yalnızlık başlar Yola çıkar pişmanlıklar *** Kal, sevgini de al Gidiyorum ben, sen hoşça kal Bugünlerin yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal *** Bilmem nasıl yaşarım ben Böyle karşılıksız severken? Kopmalıyız iş işten, geçmeden Alışkanlık betermiş hepsinden Korkuyorum her biten günden Bırak kalbini sen şimdiden, aah *** Bugünün bir de, yarını var Mutluyduk belki, bugüne kadar Ya sonra? Ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar Zamanla yalnızlık başlar Yola çıkar pişmanlıklar *** Kal, sevgini de al Gidiyorum ben, sen hoşça kal Bugünlerin yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal Bugünlerin yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal *** Ya sonra? Senden sonra? Ya sonra? Ne yaparım senden sonra? Kal *** Nedir derdin söyle diye Bir gün bana sormadın Yüzüme bakmadın *** Anla beni sevgilim Bıraktım seni kal, hoşça kal *** Bugünlerin, yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal *** Bugünlerin, yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal *** Bugünlerin, yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal *** Bugünlerin, yarınları var Gidiyorum ben, sen hoşça kal

Beni Unutma Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Her hangi bir gündü, çok önemli değildi Seni düşündüğüm bir kaç andan başka *** Bilirim, herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç, ne olur O ben olayım, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluğa *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç