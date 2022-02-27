Levent Yüksel

Yarabbim Yarabbim sen büyüksün Yarabbim sen gönülsün Durdur geçen zamanı kulların gülsün Bütün saatler dursun Dert rüzgarları sussun *** Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım meyler aşk şarabıdır Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım içtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel *** Senden uzak yaşamak inan yaşamak değil Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil Bazı duygular var ki kelimelere sığmaz Sevenler anlar ancak sevmeyen değil *** Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım meyler aşk şarabıdır Şimdi aşk zamanıdır aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım içtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel Mevsim bahar olunca aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel

Beni Unutma Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Her hangi bir gündü, çok önemli değildi Seni düşündüğüm bir kaç andan başka *** Bilirim, herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç, ne olur O ben olayım, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluğa *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi inan Adım gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerinle Yapayalnız yaşıyorum *** Yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yar yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yar yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum