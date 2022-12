Levent Yüksel

Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Her hangi bir gündü, çok önemli değildi Seni düşündüğüm bir kaç andan başka *** Bilirim, herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç, ne olur O ben olayım, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluğa *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım, unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç