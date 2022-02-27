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7/24 Dinle Kadın Şarkıları

Kadın Şarkıları Şarkı Sözleri

Levent Yüksel Kadın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Levent Yüksel Kadın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kadın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Levent Yüksel

Levent Yüksel

Kadın Şarkıları

  • Yarabbim

  • Beni Unutma

  • Haram Geceler

  • Ya Sonra

  • Ayrılamam

  • Beni Benimle Bırak

  • Yalnızlığım

  • Deli Kızım Uyan

  • Dargın Değilim

  • Unutama Beni

  • Yazmamışlar

  • Yoksun Sen

  • Aşk Defteri

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