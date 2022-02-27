Levent Yüksel

Yas Hatıralar baş ucumda nöbet tutar gece gündüz Bekler beni Düşlerim var benim hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni *** Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var dualarım var yazarım söylerim Yana yana ismini *** Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan *** Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta

Karaağaç Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim