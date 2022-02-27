Levent Yüksel

Zalim Ten beyaz saç kızıl güller Kahkahasında bülbüller Kirpiği kapkara tüller Ben o afete vuruldum *** Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi saadetten kovuldum *** Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız Mecnun'a Yüce Mevla'ya sığındım *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terki diyarda Zalim senin Allah'ın yok mu? *** Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nisbette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim, senin Allah'ın yok *** Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi saadetten kovuldum *** Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız Mecnun'a Yüce Mevla'ya sığındım *** Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terki diyarda Zalim, senin Allah'ın yok mu? *** Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim Seyret perişan halimi bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum terki diyarda Zalim, senin Allah'ın yok mu? *** Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar Zalim

Karaağaç Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Yâr gidiyor musun? Gitme; içimde bir korku var Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar *** Gel biraz; kokunu bırak Baharımı al; soğuktur oralar Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim *** Gurbete giden döner mi dönmez mi? Belli değil bilirim Ben bir karaağaç gölgesi buldum Cebimde ümitlerim