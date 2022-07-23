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7/24 Dinle Leyla Aycan

Leyla Aycan

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01

Affeyle Suçum

Leyla Aycan 02:31
02

Beni Canımdan Ayırdı

Leyla Aycan 03:01
03

Ne Dert Kalır

Leyla Aycan 04:08
04

Seni Ben Ellerin

Leyla Aycan 03:55
05

Unutulmuş Ne Varsa

Leyla Aycan 03:32
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