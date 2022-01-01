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Leyla Boydaş
Leyla Boydaş
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01
Zalim Felek
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Makbule Tatlıyay
Besteci:
Haydar Tatlıyay
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02
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Söz yazarı:
Aşık Hasan
Besteci:
Sadettin Kaynak
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03
Ömrümün Gülüsün
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Besteci:
Kemani Tatlıyay
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04
Hani Gelecektin Bana Ne Zaman
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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05
O Yeşil Gözlere Leylam Bakmaya Doyamam
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Udi Zeki Duygulu
Besteci:
Udi Zeki Duygulu
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Klasik Türk Sanat Müziği Nostaljisi
Leyla Boydaş
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