Tek Tek Şarkı Sözleri
Linda De Suza Tek Tek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Linda De Suza Tek Tek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Tek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ó Malhão, Malhão
Que vida é a tua?
Ó Malhão, Malhão
Que vida é a tua?
Comer e beber, ai tirim-tim-tim
Passear na rua!
Comer e beber, ai tirim-tim-tim
Passear na rua!
Ó Malhão, Malhão
Quem te deu as meias?
Ó Malhão, Malhão
Quem te deu as meias?
Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim
Tinha pernas feias!
Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim
Tinha pernas feias!
Ó Malhão, Malhão
Quem te deu as botas?
Ó Malhão, Malhão
Quem te deu as botas?
Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim
Tinha as pernas tortas!
Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim
Tinha as pernas tortas!
Ó Malhão, Malhão.
Ó Malhão, Malhão.
Ó Malhão, Malhão.
Ó Malhão, Malhão!
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Ne sevdalar yaşadım sarışındı esmerdi
Ne sevdalar yaşadım mavi gözlü dilberdi
Ne sevdalar yaşadım benim için özeldi
Ne sevdalar yaşadım birbirinden güzeldi
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler
Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler
Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler
Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler
Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler
Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler
Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
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Yıllar oldu o halim böyle
Gün ola harman ola
Kor olup dönmeden küle
Sabır ola sarmam ola
***
Nerde o pembe yarınlar
Nerede o kaldırımlar
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
Ye babam ye ye kalmasın
Fakir ekmekte bulmasın
Dünyayı yesen doymazsın
Sabır ola sarmam ola
***
Cambaz olduk bak hepimiz
İp üstünde kaderimiz
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
***
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
-
Bıktım sahte dostlarımdan
Bitmeyen hesaplarımdan aman aman
Yakınımdan uzağımdan
İçerimden dışarımdan aman aman
***
Onun ayrı bunun ayrı
Derdi bitmiyor
Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor
Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
***
Al al al al al al al al ...
Ah Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
Al al al al al al al al ...
***
İyi dedim kaçtı gitti
En zor anımda terketti aman aman
Dertlerim hafifleşeydi
Herkese ağır gelirdi aman aman
***
Bir o yandan bir bu yandan her bir taraftan
Ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan
Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
***
Al al al al al al al al ...
Ah Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
Al al al al al al al al ...
-
-
Yaşıyorsam bakma yaşadığıma
Ben aslında sensiz bir ölüyüm
Ağlıyorsam bakma ağladığıma
Sen ellerin yari oldun neyleyim
***
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
***
Haram...
Bundan sonra seni sevmek haram
Bundan sonra seni görmek haram
Senden sonra senle olmak haram
Senle olan her şey bana haram
***
Yaşıyorsam bakma yaşadığıma
Ben aslında sensiz bir ölüyüm
Ağlıyorsam bakma ağladığıma
Sen ellerin yari oldun neyleyim
***
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
***
Haram...
Bundan sonra seni sevmek haram
Bundan sonra seni görmek haram
Senden sonra senle olmak haram
Senle olan her şey bana haram
***
Haram...
Bundan sonra seni sevmek haram
Bundan sonra seni görmek haram
Senden sonra senle olmak haram
Senle olan her şey bana haram
-
Durduğuma bakma sakın mülayim
Sevdiğine kurban bu can her daim
Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim
Olup saklayana benzetme beni
Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim
Korkup kaçanlara benzetme beni
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Durduğuma bakma sakın mülayim
Sevdiğine kurban bu can her daim
Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim
Olup saklayana benzetme beni
Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim
Korkup kaçanlara benzetme beni
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
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Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşedim acep sahindan
Oda benim değil ahbaplarından
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
***
Seni görürler çalarlar
Vallahi oluram deli
Seni görürler çalarlar
Billahi oluram deli
***
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Çifte kurbanlar kestirdim o gece
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
***
Seni görürler çalarlar
Vallahi oluram deli
A seni görürler çalarlar çalarlar
Billahi oluram deli
***
Ara beni leylayı bul kardaş ara beni ara beni
Yar derdinden çöle düştüm
Leylayı bul kardaş ara beni ara beni ara beni