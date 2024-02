Linda De Suza

O Malhao Malhao Ó Malhão, Malhão Que vida é a tua? Ó Malhão, Malhão Que vida é a tua? Comer e beber, ai tirim-tim-tim Passear na rua! Comer e beber, ai tirim-tim-tim Passear na rua! Ó Malhão, Malhão Quem te deu as meias? Ó Malhão, Malhão Quem te deu as meias? Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim Tinha pernas feias! Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim Tinha pernas feias! Ó Malhão, Malhão Quem te deu as botas? Ó Malhão, Malhão Quem te deu as botas? Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim Tinha as pernas tortas! Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim Tinha as pernas tortas! Ó Malhão, Malhão. Ó Malhão, Malhão. Ó Malhão, Malhão. Ó Malhão, Malhão!

Ne Sevdalar Yaşadım (range) Ne sevdalar yaşadım sarışındı esmerdi Ne sevdalar yaşadım mavi gözlü dilberdi Ne sevdalar yaşadım benim için özeldi Ne sevdalar yaşadım birbirinden güzeldi *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat

Gün Ola Harman Ola Yıllar oldu o halim böyle Gün ola harman ola Kor olup dönmeden küle Sabır ola sarmam ola *** Nerde o pembe yarınlar Nerede o kaldırımlar İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** Ye babam ye ye kalmasın Fakir ekmekte bulmasın Dünyayı yesen doymazsın Sabır ola sarmam ola *** Cambaz olduk bak hepimiz İp üstünde kaderimiz Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola *** Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola

Al Al Al Bıktım sahte dostlarımdan Bitmeyen hesaplarımdan aman aman Yakınımdan uzağımdan İçerimden dışarımdan aman aman *** Onun ayrı bunun ayrı Derdi bitmiyor Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar *** Al al al al al al al al ... Ah Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar Al al al al al al al al ... *** İyi dedim kaçtı gitti En zor anımda terketti aman aman Dertlerim hafifleşeydi Herkese ağır gelirdi aman aman *** Bir o yandan bir bu yandan her bir taraftan Ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar *** Al al al al al al al al ... Ah Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar Al al al al al al al al ...

Haram Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram

Adım İbrahim Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende