I've Told Every Little Star Şarkı Sözleri
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Linda Scott
I've Told Every Little Star
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Dum, da-dum
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum, da-dum
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum, da-dum
Da-da-da-da-da-da-da-da
Why haven't I told you?
Oh baby, I've told every little star
Just how sweet I think you are
Why haven't I told you?
Da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da-da
I've told ripples in a brook
Made my heart an open book
Why haven't I told you?
Friends ask me, am I in love?
I always answer "yes"
Might as well confess
If the answer's yes
Maybe you may love me too
Oh my darling, if you do
Why haven't you told me?
Da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum, da-dum
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum
Friends ask me, am I in love?
I always answer "yes"
Might as well confess
If the answer's yes
Maybe you may love me too
Oh my darling, if you do
Why haven't you told me?
Da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum, da-dum
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum, da-dum
Da-da-da-da-da-da-da-da
Da-dum, da-dum