Seni sevmekle meşgulüm Ağlamaya vaktim yok Gel üzme beni sevgilim Senin buna hakkın yok Seni sevmekle meşgulüm Ağlamaya vaktim yok Gel üzme beni sevgilim Senin buna hakkın yok Akıllı ol uslu dur Dedikodu çıksın istemem Bir küçük hata yaparsan Bilki seni affetmem Biri gider biri gelir Dönüp ardıma bakmam Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam Biri gider biri gelir Dönüp ardıma bakmam Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam Tanımam Seni sevmekle meşgulüm Ağlamaya vaktim yok Gel üzme beni sevgilim Senin buna hakkın yok Seni sevmekle meşgulüm Ağlamaya vaktim yok Gel üzme beni sevgilim Senin buna hakkın yok Akıllı ol uslu dur Dedikodu çıksın istemem Bir küçük hata yaparsan Bilki seni affetmem Biri gider biri gelir Dönüp ardıma bakmam Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam Biri gider biri gelir Dönüp ardıma bakmam Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam Tanımam, of of of aman Biri gider biri gelir Dönüp ardıma bakmam Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam Biri gider biri gelir Dönüp ardıma bakmam Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam