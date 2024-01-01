Akıllı Ol Şarkı Sözleri
Linet Akıllı Ol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Linet Akıllı Ol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akıllı Ol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Seni sevmekle meşgulüm
Ağlamaya vaktim yok
Gel üzme beni sevgilim
Senin buna hakkın yok
Seni sevmekle meşgulüm
Ağlamaya vaktim yok
Gel üzme beni sevgilim
Senin buna hakkın yok
Akıllı ol uslu dur
Dedikodu çıksın istemem
Bir küçük hata yaparsan
Bilki seni affetmem
Biri gider biri gelir
Dönüp ardıma bakmam
Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam
Biri gider biri gelir
Dönüp ardıma bakmam
Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam
Tanımam
Seni sevmekle meşgulüm
Ağlamaya vaktim yok
Gel üzme beni sevgilim
Senin buna hakkın yok
Seni sevmekle meşgulüm
Ağlamaya vaktim yok
Gel üzme beni sevgilim
Senin buna hakkın yok
Akıllı ol uslu dur
Dedikodu çıksın istemem
Bir küçük hata yaparsan
Bilki seni affetmem
Biri gider biri gelir
Dönüp ardıma bakmam
Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam
Biri gider biri gelir
Dönüp ardıma bakmam
Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam
Tanımam, of of of aman
Biri gider biri gelir
Dönüp ardıma bakmam
Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam
Biri gider biri gelir
Dönüp ardıma bakmam
Bırakıpta gideni yar babam olsa tanımam