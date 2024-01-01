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7/24 Dinle Linet

Linet Şarkı Sözleri

Linet Linet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Linet Linet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Linet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Linet

Linet

Linet

  • Anlatabilsem

  • Batsın Bu Dünya

  • Neyleyim

  • Sevenlerin Kaderi

  • Sustum

  • Yiğidim

  • Çocuksun Sen Daha

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