Anlatabilsem kaçtım senden günlerce Anlatabilsem unutmak istedim nedense Anlatabilsem sensizlik olmadı, olmadı Anlatabilsem inan bu bana uymadı, uymadı Oh, seni her an anmadım mı Oh eho, için için yanmadım mı Oh, bile bile kanmadım mı Oh eho, senle bozdum anlamadın mı Bir bilebilsen kalbim durdu görünce Bir bilebilsen vurdu geçti bir şey birdenbire Bir bilebilsen anladım aşktı bu, aşktı bu Bir bilebilsen nasıl kanım tutuştu, tutuştu Oh, seni her an anmadım mı Oh eho, için için yanmadım mı Oh, bile bile kanmadım mı Oh eho, senle bozdum anlamadın mı Oh, seni her an anmadım mı Oh eho, için için yanmadım mı Oh, bile bile kanmadım mı Oh eho, senle bozdum anlamadın mı