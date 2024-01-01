Linet Şarkı Sözleri
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Anlatabilsem kaçtım senden günlerce
Anlatabilsem unutmak istedim nedense
Anlatabilsem sensizlik olmadı, olmadı
Anlatabilsem inan bu bana uymadı, uymadı
Oh, seni her an anmadım mı
Oh eho, için için yanmadım mı
Oh, bile bile kanmadım mı
Oh eho, senle bozdum anlamadın mı
Bir bilebilsen kalbim durdu görünce
Bir bilebilsen vurdu geçti bir şey birdenbire
Bir bilebilsen anladım aşktı bu, aşktı bu
Bir bilebilsen nasıl kanım tutuştu, tutuştu
Oh, seni her an anmadım mı
Oh eho, için için yanmadım mı
Oh, bile bile kanmadım mı
Oh eho, senle bozdum anlamadın mı
Oh, seni her an anmadım mı
Oh eho, için için yanmadım mı
Oh, bile bile kanmadım mı
Oh eho, senle bozdum anlamadın mı
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