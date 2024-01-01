Linet'in Müzik Kutusu Şarkı Sözleri
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Linet
Linet'in Müzik Kutusu
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Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma
Ne oldu bana?
Sana bir kez gönül verdim, hiç uyutmaz beni derdin
Ne oldu bana?
Böyle cefa artık yeter
Annem bana sonra ne der?
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma
Allah aşkına
Alev alev yanıyorum, seni her an özlüyorum
Ne oldu bana?
Böyle cefa artık yeter
Annem bana sonra ne der?
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver her şeye
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe, ah-ah
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver her şeye
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
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