Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma Ne oldu bana? Sana bir kez gönül verdim, hiç uyutmaz beni derdin Ne oldu bana? Böyle cefa artık yeter Annem bana sonra ne der? Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma Allah aşkına Alev alev yanıyorum, seni her an özlüyorum Ne oldu bana? Böyle cefa artık yeter Annem bana sonra ne der? Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver her şeye Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe, ah-ah Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver her şeye Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe