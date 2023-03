Little Mix, eski adıyla Rhythmix, İngiliz pop müzik grubudur. Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock ve Jesy Nelson oluşmaktadır. Grup 2021 BRIT Ödülleri’nde "En İyi Grup" ödülünü alarak bu ödülü kazanan ilk kadın grubu olmuştur. 70 milyon kayıt satışı ile şu anda tarihte en çok satan 3. kadın grubu ve günümüzün en çok satan kadın grubudur. 2020 yılında Jesy Nelson'un gruptan ayrılması ile birlikte üye sayısı 3'e düşmüştür. The X Factor'ı kazanan ilk grup, Simon Cowell'in plak şirketi Syco Music ile sözleşme imzaladılar. Grup, güçlü vokalleri ve imza armonilerinin yanı sıra kadınların güçlenmesi ve birliği hakkındaki temsili şarkılarıyla tanınır. 2012'de "Wings", 2015'te "Black Magic", 2016'da "Shout Out to My Ex" ve 2021'de "Sweet Melody" albümlerinin her biri, DNA (2012), Salute (2013), Get Weird (2015), Glory Days (2016), LM5 (2018) ve Confetti (2020), ilk beşte zirveye ulaştı. Dördüncü albümleri Glory Days, Spice Girls'ün 20 yıl önceki ilk albümünden bu yana en uzun süre hüküm süren bir numaralı kız grubu albümü ve 1997'den beri bir kız grubunun İngiltere'deki en yüksek ilk hafta albüm satışları oldu. Mart 2021 itibarıyla Little Mix, Birleşik Krallık' ta beş platin sertifikalı albüme ve yirmi altı sertifikalı single'a sahipti. 100 hafta boyunca Birleşik Krallık Top 100 Single Listesinde ilk 10 içinde yer alarak bunu başaran ilk kız grubu oldular. 10. Yılları şerefine ''Between Us'' adında bir derleme albüm yayınladı ve 2021 Kasım ayında piyasaya sürüldü. Yine Kasım ayında 7. Kez MTV Avrupa Müzik Ödülü kazandılar.