Little Walter

My Babe Şarkı Sözleri
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My baby don't stand no cheatin', my babe
Oh, yeah, she don't stand no cheatin', my babe
Oh, yeah she don't stand no cheatin'
She don't stand none of that midnight creepin'
My babe, true little baby, my babe
My babe, I know she love me, my babe
Oh, yes, I know she love me, my babe
Oh, yes, I know she love me
She don't do nothin' but kiss and hug me
My babe, true little baby, my babe
My baby don't stand no cheatin', my babe
Oh, no, she don't stand no cheatin', my babe
Oh, no, she don't stand no cheatin'
Everything she do she do so pleasin'
My babe, true little baby, my babe
My baby don't stand no foolin', my babe
Oh, yeah, she don't stand no foolin', my babe
Oh, yeah, she don't stand no foolin'
When she's hot there ain't no coolin'
My babe, true little baby, my babe (She's my baby)
She's my baby (True little baby)
She's my baby (True little baby)
She's my baby (True little baby)
She's my baby (True little baby)
She's my baby