Los Abuelos de la Nada

Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste, "Loco Estás mojado, ya no te quiero" En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no Te tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste, "Loco Estás mojado, ya no te quiero" La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste, "Loco Estás mojado, ya no te quiero"