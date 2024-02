Los Del Rio

I am not trying to seduce you When I dance, they call me Macarena And the boys, they say que soy buena They all want me They can't have me So they all come and dance beside me Move with me Chant with me And if you're good, I'll take you home with me Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay But don't you worry about my boyfriend He's a boy whose name is Vitorino I don't want him Couldn't stand him He was no good so I (hahahaha) Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town and his two friends were so fine Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Oh-ah Ay, ay Ay, ay Ay, ay I am not trying to seduce you, ay Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena Ay, ay Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Oh-ah-oh Oh Ay Hahahaha Come and find me, my name is Macarena Always at the party con las chicas que son buenas Come join me Dance with me And all you fellows chant along with me Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Hey Macarena, ay