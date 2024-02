Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando era chiquitito yo creía Que las cosas eran fácil como ayer Que mi madre preocupada se esmeraba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Y cuando era chiquitito yo creía Que las cosas eran fácil como ayer Que mi madre preocupada se esmeraba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida