Los Embajadores Vallenatos

¡Bueno, a bailar! ¡Que llegó la hora! ¡Con Los Embajadores! Me dijeron que te vieron Te pillaron El otro día sabroseando con un señor Que no era yo Me contaron Los que te vieron En una forma, Dios mío, que, uy, mejor no digo No fue uno ni fueron dos ¡Fueron tres! Los amigos que te vieron con él Moliendo caña Ay, mientras yo Muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no es así Que ése era un primo Que estaba allá Que te invitó a salir Y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el Santo Cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciate Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Tu primito Sí te quiere Que te exprima De mí no podrás quejarte porque te divertiste también Sé que hay cosas En la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a saber Te pillaron Te caíste Así de ¡pum! Te perdono Tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el Santo Cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciate Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el Santo Cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el Santo Cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón