Los Inquietos

Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime, ¿por qué te alejaste? No comprendo la razón, oh-oh Tantos momentos felices Y hoy la tristeza sólo me acompaña En el silencio en mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy, nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío, aunque yo te veo temblar Voy a hacerme el loco porque te espera otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto, también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano ¿Qué me pides que haga? Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia, aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante, luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué he fallado Puedes explicarlo Quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero, sin embargo, me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia, aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo ¡Larai-larai-lara! No trates de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia, aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas