Canción Del Mariachi Şarkı Sözleri
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Los Lobos
Canción Del Mariachi
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Soy un hombre muy honrado
Que me gusta lo mejor
Las mujeres no me faltan
Ni el dinero, ni el amor
Jineteando en mi caballo
Por la sierra yo me voy
Las estrellas y la luna
Ellas me dicen donde voy
Ay, ay, ay, ay
Ay, ay mi amor
Ay, mi morena
De mi corazón
Me gusta tocar guitarra
Me gusta cantar el son
Mariachi me acompaña
Cuando canto mi canción
Me gusta tomar mis copas
Aguardiente es lo mejor
También el tequila blanco
Con su sal le da sabor
Ay, ay, ay, ay
Ay, ay mi amor
Ay, mi morena
De mi corazón
Me gusta tocar guitarra
Me gusta cantar el son
El mariachi me acompaña
Cuando canto mi canción
Me gusta tomar mis copas
Aguardiente es lo mejor
También el tequila blanco
Con su sal le da sabor
Ay, ay, ay, ay
Ay, ay mi amor
Ay, mi morena
De mi corazón
Ay, ay, ay, ay
Ay, ay mi amor
Ay, mi morena
De mi corazón