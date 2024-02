Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero, ni el amor Jineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen donde voy Ay, ay, ay, ay Ay, ay mi amor Ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, ay, ay, ay Ay, ay mi amor Ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, ay, ay, ay Ay, ay mi amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, ay, ay, ay Ay, ay mi amor Ay, mi morena De mi corazón