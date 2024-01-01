Linet'in Müzik Kutusu Şarkı Sözleri
Los Lobos Linet'in Müzik Kutusu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Los Lobos Linet'in Müzik Kutusu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Linet'in Müzik Kutusu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Los Lobos
Linet'in Müzik Kutusu
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Para bailar la bamba
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia y otra cosita
Y arriba y arriba
Y arriba y arriba y arriba ire
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, por ti sere
Por ti sere, por ti sere
Bamba, bamba, bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba
Para bailar la bamba
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia y otra cosita
Y arriba y arriba
Y arriba y arriba y arriba ire
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitan
Soy capitan, soy capitan
bamba, bamba
bamba, bamba
bamba, bamba
bamba, bamba
yo no soy marinero
yo no soy marinero,
soy capitan, soy capitan, soy capitan
bamba, bamba,
bamba, bamba
bamba, bamba
bamba.
para subir al cielo
para subir al cielo
se necesita una escalera grande
una escalera grande y otra chiquita
bamba, bamba
bamba, bamba
bamba, bamba
bamba, bamba
yo no soy marinero
yo no soy marinero,
soy capitan, soy capitan, soy capitan
bamba, bamba,
bamba, bamba
bamba, bamba
bamba.
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Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma
Ne oldu bana?
Sana bir kez gönül verdim, hiç uyutmaz beni derdin
Ne oldu bana?
Böyle cefa artık yeter
Annem bana sonra ne der?
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma
Allah aşkına
Alev alev yanıyorum, seni her an özlüyorum
Ne oldu bana?
Böyle cefa artık yeter
Annem bana sonra ne der?
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver her şeye
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe, ah-ah
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver her şeye
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
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