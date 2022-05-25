A Kiss To Build A Dream On Şarkı Sözleri
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Louis Armstrong
A Kiss To Build A Dream On
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Give me a kiss to build on and my
Imagination will thrive upon that kiss
Sweetheart I ask no more than this, a kiss to build a dream on
***
Give me a kiss before you leave me and my
Imagination will feed my hungry heart
Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on
***
When I'm alone with my fancies, I'll be with you
Weaving romances, making believe they're true
***
Give me your lips for just a moment and my
Imagination will make that moment live
Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on