Cling To Me Şarkı Sözleri
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I know it seems blacker than midnight
No one knows you, no one to hold tight
Everything you are isn’t what they thought
Everything you learn isn’t what they taught
Everything is wrong, no you don’t belong
Before you slip hopelessly, cling to me
***
You can say anything to me
When you’re lost, turn and see
You know I’ll always be here
Never let go
Cling to me (oh)
Cling to me (oh)
***
When you’re too hurt to talk, I am a rock
Cling to me (oh)
Cling to me
***
Cold and Dark and running through the streetlights
Leading someone, and not a soul is in sight
It’s hard inside your head, wishing you were dead
Always by yourself, calling out for help
I’m right over here, don’t give into fear
When you are hurt, I bleed
***
Cling to me
You can say anything to me
When you’re lost, turn and see
You know I’ll always be here
Never let go
Cling to me (oh)
Cling to me (oh)
***
When you’re too hurt to talk, I am a rock
Cling to me (oh)
Cling to me
***
Oh, before you slip hopelessly
Cling to me
You can say anything to me
When you’re lost, turn and see
You know I’ll always be here
Never let go
Cling to me (oh)
Cling to me (oh)
***
When you’re too hurt to talk, I am a rock
Cling to me (oh)
Cling to me
***
Gece yarısından daha karanlık göründüğünü biliyorum
Kimse seni bilmiyor, sıkıca tutunacak kimse yok
Hakkında ki her şey onların düşündükleri gibi değil
Bildiğin her şey onların öğretisi değil
Yanlış olan her şeyin, hayır bir parçası değilsin
Umutsuzluğa kapılmadan önce, tutun bana
***
Bana her şeyi söyleyebilirsin
Kaybolduğun zaman, dön ve gör
Her zaman burada olduğumu fark edeceksin
Asla vazgeçme
Tutun bana (oh)
Tutun bana (oh)
***
Konuşamayacak kadar canın acısa da, ben bir kayayım
Tutun bana (oh)
Tutun bana
***
Soğuk ve karanlık koşturuyoruz şehir ışıklarının arasında
Birine öncülük etmek ve görünüşte kimse yok
Kafanın içine bu zor, ölmeyi diliyorsun
Her zaman kendi başına, yardım arıyorsun
Ben tam olarak buradayım, korkuya kapılma
Sen incindiğin zaman, ben ,kanarım
***
Tutun bana
Bana her şeyi söyleyebilirsin
Kaybolduğun zaman, dön ve gör
Her zaman burada olduğumu fark edeceksin
Asla vazgeçme
Tutun bana (oh)
Tutun bana (oh)
***
Konuşamayacak kadar canın acısa da, ben bir kayayım
Tutun bana (oh)
Tutun bana
***
Oh, umutsuzluğa kapılmadan önce
Tutun bana
Bana her şeyi söyleyebilirsin
Kaybolduğun zaman, dön ve gör
Her zaman burada olduğumu fark edeceksin
Asla vazgeçme
Tutun bana (oh)
Tutun bana (oh)
***
Konuşamayacak kadar canın acısa da, ben bir kayayım
Tutun bana (oh)
Tutun bana