I know it seems blacker than midnight No one knows you, no one to hold tight Everything you are isn’t what they thought Everything you learn isn’t what they taught Everything is wrong, no you don’t belong Before you slip hopelessly, cling to me *** You can say anything to me When you’re lost, turn and see You know I’ll always be here Never let go Cling to me (oh) Cling to me (oh) *** When you’re too hurt to talk, I am a rock Cling to me (oh) Cling to me *** Cold and Dark and running through the streetlights Leading someone, and not a soul is in sight It’s hard inside your head, wishing you were dead Always by yourself, calling out for help I’m right over here, don’t give into fear When you are hurt, I bleed *** Cling to me You can say anything to me When you’re lost, turn and see You know I’ll always be here Never let go Cling to me (oh) Cling to me (oh) *** When you’re too hurt to talk, I am a rock Cling to me (oh) Cling to me *** Oh, before you slip hopelessly Cling to me You can say anything to me When you’re lost, turn and see You know I’ll always be here Never let go Cling to me (oh) Cling to me (oh) *** When you’re too hurt to talk, I am a rock Cling to me (oh) Cling to me *** Gece yarısından daha karanlık göründüğünü biliyorum Kimse seni bilmiyor, sıkıca tutunacak kimse yok Hakkında ki her şey onların düşündükleri gibi değil Bildiğin her şey onların öğretisi değil Yanlış olan her şeyin, hayır bir parçası değilsin Umutsuzluğa kapılmadan önce, tutun bana *** Bana her şeyi söyleyebilirsin Kaybolduğun zaman, dön ve gör Her zaman burada olduğumu fark edeceksin Asla vazgeçme Tutun bana (oh) Tutun bana (oh) *** Konuşamayacak kadar canın acısa da, ben bir kayayım Tutun bana (oh) Tutun bana *** Soğuk ve karanlık koşturuyoruz şehir ışıklarının arasında Birine öncülük etmek ve görünüşte kimse yok Kafanın içine bu zor, ölmeyi diliyorsun Her zaman kendi başına, yardım arıyorsun Ben tam olarak buradayım, korkuya kapılma Sen incindiğin zaman, ben ,kanarım *** Tutun bana Bana her şeyi söyleyebilirsin Kaybolduğun zaman, dön ve gör Her zaman burada olduğumu fark edeceksin Asla vazgeçme Tutun bana (oh) Tutun bana (oh) *** Konuşamayacak kadar canın acısa da, ben bir kayayım Tutun bana (oh) Tutun bana *** Oh, umutsuzluğa kapılmadan önce Tutun bana Bana her şeyi söyleyebilirsin Kaybolduğun zaman, dön ve gör Her zaman burada olduğumu fark edeceksin Asla vazgeçme Tutun bana (oh) Tutun bana (oh) *** Konuşamayacak kadar canın acısa da, ben bir kayayım Tutun bana (oh) Tutun bana