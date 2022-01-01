Lost On You [live Session] Şarkı Sözleri
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LP
Lost On You [live Session]
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When you get older, plainer, saner
Will you remember all the danger
We came from?
Burning like embers, falling, tender
Long for the days of no surrender
Years ago
And will you know
***
Yaşlandığında, sadeleşince, akıllanınca
Geçtiğimiz bütün bu tehditleri
Hatırlayacak mısın?
Kül gibi yanıp, düşüp, arz ettiğimizi
Teslim olmadığımız günlerden önce
Yıllar önce
Ve bilecek misin
***
So smoke ’em if you got ’em
Cause it’s going down
All I ever wanted was you
I’ll never get to heaven
Cause I don’t know how
***
Eğer onlara tekrar sahip olursan tüttür onları
Çünkü git gide kötüleşiyor
Benim tek istediğim sendin
Asla cennete gidemeyeceğim
Çünkü nasıl gidileceğini bilmiyorum
***
Let’s raise a glass
Or two
To all the things I’ve lost on you
Ho, ooh
Tell me are they lost on you?
Ooh, oh
Just that you could cut me loose
Ho, ooh
After everything I’ve lost on you
Is that lost on you?
Hoooooh
Ooh, oh
Hoooooh
Is that lost on you?
Hoooooh
Ooh, oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?
***
Haydi bir kadeh kaldır
Ya da iki tane
Sende kaybettiğim her şeye
Ho, ooh
Söyle onlar sende mi kayboldular?
Ooh, oh
Sende benden vazgeçebilirsin
Ho, ooh
Sende kaybettiğim onca şeyden sonra
Sende mi kayboldu?
Hoooooh
Ooh, oh
Hoooooh
Sende mi kayboldu?
Bebeğim, sende mi kayboldu?
Sende mi kayboldu?
***
Wishin’ I could see the machinations
Understand the toil of expectations
In your mind
Hold me like you never lost your patience
Tell me that you love me more than hate me
All the time
And you’re still mine
***
Keşke işaretleri görebilseydim
Kafanda ki
Beklentilerin zahmetini anlayabilseydim
Beni sanki sabrını hiç kaybetmemişsin gibi sar
Benden nefret ettiğinden çok beni sevdiğini söyle
Her zaman
Ve hala benim olduğunu
***
So smoke ’em if you got ’em
Cause it’s going down
All I ever wanted was you
Let’s take a drink of heaven
And turn around
***
Eğer onlara tekrar sahip olursan tüttür onları
Çünkü git gide kötüleşiyor
Benim tek istediğim sendin
Haydi cennet için bir içki daha alalım
Ve dönelim
***
Let’s raise a glass
Or two
To all the things I’ve lost on you
Ho, oh
Tell me are they lost on you?
Ooh, oh
Just that you could cut me loose
Ho, oh
After everything I’ve lost on you
Is that lost on you?
Hoooooh
Ooh, oh
Hoooooh
Is that lost on you?
Hoooooh
Ooh, oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?
***
Haydi bir kadeh kaldır
Ya da iki tane
Sende kaybettiğim her şeye
Ho, ooh
Söyle onlar sende mi kayboldular?
Ooh, oh
Sende benden vazgeçebilirsin
Ho, ooh
Sende kaybettiğim onca şeyden sonra
Sende mi kayboldu?
Hoooooh
Ooh, oh
Hoooooh
Sende mi kayboldu?
Bebeğim, sende mi kayboldu?
Sende mi kayboldu?