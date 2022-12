When you get older, plainer, saner Will you remember all the danger We came from? Burning like embers, falling, tender Long for the days of no surrender Years ago And will you know *** Yaşlandığında, sadeleşince, akıllanınca Geçtiğimiz bütün bu tehditleri Hatırlayacak mısın? Kül gibi yanıp, düşüp, arz ettiğimizi Teslim olmadığımız günlerden önce Yıllar önce Ve bilecek misin *** So smoke ’em if you got ’em Cause it’s going down All I ever wanted was you I’ll never get to heaven Cause I don’t know how *** Eğer onlara tekrar sahip olursan tüttür onları Çünkü git gide kötüleşiyor Benim tek istediğim sendin Asla cennete gidemeyeceğim Çünkü nasıl gidileceğini bilmiyorum *** Let’s raise a glass Or two To all the things I’ve lost on you Ho, ooh Tell me are they lost on you? Ooh, oh Just that you could cut me loose Ho, ooh After everything I’ve lost on you Is that lost on you? Hoooooh Ooh, oh Hoooooh Is that lost on you? Hoooooh Ooh, oh Baby, is that lost on you? Is that lost on you? *** Haydi bir kadeh kaldır Ya da iki tane Sende kaybettiğim her şeye Ho, ooh Söyle onlar sende mi kayboldular? Ooh, oh Sende benden vazgeçebilirsin Ho, ooh Sende kaybettiğim onca şeyden sonra Sende mi kayboldu? Hoooooh Ooh, oh Hoooooh Sende mi kayboldu? Bebeğim, sende mi kayboldu? Sende mi kayboldu? *** Wishin’ I could see the machinations Understand the toil of expectations In your mind Hold me like you never lost your patience Tell me that you love me more than hate me All the time And you’re still mine *** Keşke işaretleri görebilseydim Kafanda ki Beklentilerin zahmetini anlayabilseydim Beni sanki sabrını hiç kaybetmemişsin gibi sar Benden nefret ettiğinden çok beni sevdiğini söyle Her zaman Ve hala benim olduğunu *** So smoke ’em if you got ’em Cause it’s going down All I ever wanted was you Let’s take a drink of heaven And turn around *** Eğer onlara tekrar sahip olursan tüttür onları Çünkü git gide kötüleşiyor Benim tek istediğim sendin Haydi cennet için bir içki daha alalım Ve dönelim *** Let’s raise a glass Or two To all the things I’ve lost on you Ho, oh Tell me are they lost on you? Ooh, oh Just that you could cut me loose Ho, oh After everything I’ve lost on you Is that lost on you? Hoooooh Ooh, oh Hoooooh Is that lost on you? Hoooooh Ooh, oh Baby, is that lost on you? Is that lost on you? *** Haydi bir kadeh kaldır Ya da iki tane Sende kaybettiğim her şeye Ho, ooh Söyle onlar sende mi kayboldular? Ooh, oh Sende benden vazgeçebilirsin Ho, ooh Sende kaybettiğim onca şeyden sonra Sende mi kayboldu? Hoooooh Ooh, oh Hoooooh Sende mi kayboldu? Bebeğim, sende mi kayboldu? Sende mi kayboldu?