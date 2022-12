How do I get you out of my head? Seni nasıl aklımdan çıkarabilirim How do I get you back to my bed? Seni nasıl yatağımdan çıkarabilirim Oh lord, oh lord Oh tanrım, oh tanrım Tell me you’re crazy, tell me you’re scared Bana deli olduğunu söyle, bana korktuğunu söyle Tell me you still love what you had Bana sahip olduklarını hala sevdiğini söyle Oh lord, oh lord Oh tanrım, oh tanrım *** When there’s no more sins to care about Umursanacak daha fazla günah yokken And the hard rain dark times pour on down Ve karanlık saatlerde şiddetli yağmur aşağı dökülürken When it’s all been said and done Her şey söylendiğinde ve yapıldığında No one can save me Kimse beni kurtaramaz *** Oh, bear me no witness Oh, tanıksız tahammül et bana Hear me now Şimdi duy beni Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh, oh tanıksız tahammül et bana Tell me how many highs can get us so down Bana ne kadar yüksekliğin bizi aşağı indirebileceğini söyle Cause it don’t matter how many times we go ’round Ne kadar gideceğimiz önemli olmadı Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana *** No one can save me, love me or hate me Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et I’ll keep on waiting, nothing I won’t do Bekleyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım Take you, my love like a street cut drug Seni alacağım, aşkım bir sokak gibi uyuşturucu kes Never know what you’re really made of Gerçekten neyden yapıldığını asla bilmeyeceğim Oh lord, oh lord Oh tanrım, oh tanrım *** When there’s no more sins to care about Umursanacak daha fazla günah yokken And the hard rain dark times pour on down Ve karanlık saatlerde şiddetli yağmur aşağı dökülürken When it’s all been said and done Her şey söylendiğinde ve yapıldığında No one can save me Kimse beni kurtaramaz *** Oh, bear me no witness Oh, tanıksız tahammül et bana Hear me now Şimdi duy beni Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana Tell me how many highs can get us so down Bana ne kadar yüksekliğin bizi aşağı indirebileceğini söyle Cause it don’t matter how many times we go ’round Kaç kere gideceğimiz önemli olmadığından Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana *** No one can save me, love me or hate me Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et No one can save me, love me or hate me Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et No one can save me, love me or hate me Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et No one can save me, love me or hate me Kimse beni kurtaramaz, sev beni ya da nefret et *** When there’s no more sins to care about Umursanacak daha fazla günah yokken And the hard rain dark times pour on down Ve karanlık saatlerde şiddetli yağmur aşağı dökülürken When it’s all been said and done Her şey söylendiğinde ve yapıldığında No one can save me Kimse beni kurtaramaz *** Oh, bear me no witness Oh, tanıksız tahammül et bana Hear me now Şimdi duy beni Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana *** Oh, bear me no witness Oh, tanıksız tahammül et bana Hear me now Şimdi duy beni Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana Hear me now Şimdi duy beni Oh, bear me no witness Oh, tanıksız tahammül et bana Hear me now Şimdi duy beni Oh, oh oh, bear me no witness Oh, oh oh, tanıksız tahammül et bana