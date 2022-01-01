Other People Şarkı Sözleri
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I never tried to be a hero
Asla bir kahraman olmaya çalışmadım
You took us from the stars to zero
Bizi yıldızlardan sıfıra götürdün
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We had a love devout without a shred of doubt
Şüphesiz aşka inancımız vardı
We never worried ’bout other people
Asla diğer insanlar hakkında endişelenmezdik
You broke the spell and wanted something else
Büyüyü bozdun ve başka bir şey istedin
Well, go fuck yourself with other people
Peki, git kendini diğer insanlarla becer
***
Other people
Diğer insanlarla
***
No more song, no more dance, no dance floor
Daha fazla şarkı yok, daha fazla dans yok, dans pisti yok
We left it all to chance, no encore
Her şeyi şansa bıraktık, tekrar yok
***
We had a love devout without a shred of doubt
Şüphesiz aşka inancımız vardı
We never worried ’bout other people
Asla diğer insanlar hakkında endişelenmezdik
You broke the spell and wanted something else
Büyüyü bozdun ve başka bir şey istedin
Well, go fuck yourself with other people
Peki, git kendini diğer insanlarla becer
***
Oh, baby it’s just your body
Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun
Go, lay it on everybody
Git, herkesin üzerine yatır
They won’t be there when you’re sorry
Üzüldüğünde onlar yanında olmayacak
Other people
Diğer insanlar
Oh, baby it’s just your body
Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun
Will it know that you love somebody
Birini sevdiğini bilecek mi
Who won’t be there when you’re sorry?
Üzüldüğünde kim orada olmayacak?
Other people
Diğer insanlar
***
Thank you baby, thank you babe
Teşekkürler bebeğim, teşekkürler bebeğim
Darling don’t explain, don’t explain
Açıklama yapma sevgilim , açıklama yapma
Thank you baby, thank you babe
Teşekkürler bebeğim, teşekkürler bebeğim
Darling don’t explain, don’t explain
Açıklama yapma sevgilim, açıklama yapma
***
We had a love devout without a shred of doubt
Şüphesiz aşka inancımız vardı
We never worried ’bout other people
Asla diğer insanlar hakkında endişelenmezdik
You broke the spell and wanted something else
Büyüyü bozdun ve başka bir şey istedin
Well, now go fuck yourself with other people
Peki, şimdi git kendini diğer insanlarla becer
***
Oh, baby it’s just your body
Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun
Go, lay it on everybody
Git, birinin üzerine yatır
They won’t be there when you’re sorry
Üzüldüğünde onlar yanında olmayacak
Other people
Diğer insanlar
Oh, baby it’s just your body
Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun
Will it know that you love somebody
Birini sevdiğini bilecek mi
Who won’t be there when you’re sorry?
Üzüldüğünde kim orada olmayacak?
Other people
Diğer insanlar
***
Other people
Diğer insanlar
Other people
Dığer insanlar