I never tried to be a hero Asla bir kahraman olmaya çalışmadım You took us from the stars to zero Bizi yıldızlardan sıfıra götürdün *** We had a love devout without a shred of doubt Şüphesiz aşka inancımız vardı We never worried ’bout other people Asla diğer insanlar hakkında endişelenmezdik You broke the spell and wanted something else Büyüyü bozdun ve başka bir şey istedin Well, go fuck yourself with other people Peki, git kendini diğer insanlarla becer *** Other people Diğer insanlarla *** No more song, no more dance, no dance floor Daha fazla şarkı yok, daha fazla dans yok, dans pisti yok We left it all to chance, no encore Her şeyi şansa bıraktık, tekrar yok *** We had a love devout without a shred of doubt Şüphesiz aşka inancımız vardı We never worried ’bout other people Asla diğer insanlar hakkında endişelenmezdik You broke the spell and wanted something else Büyüyü bozdun ve başka bir şey istedin Well, go fuck yourself with other people Peki, git kendini diğer insanlarla becer *** Oh, baby it’s just your body Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun Go, lay it on everybody Git, herkesin üzerine yatır They won’t be there when you’re sorry Üzüldüğünde onlar yanında olmayacak Other people Diğer insanlar Oh, baby it’s just your body Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun Will it know that you love somebody Birini sevdiğini bilecek mi Who won’t be there when you’re sorry? Üzüldüğünde kim orada olmayacak? Other people Diğer insanlar *** Thank you baby, thank you babe Teşekkürler bebeğim, teşekkürler bebeğim Darling don’t explain, don’t explain Açıklama yapma sevgilim , açıklama yapma Thank you baby, thank you babe Teşekkürler bebeğim, teşekkürler bebeğim Darling don’t explain, don’t explain Açıklama yapma sevgilim, açıklama yapma *** We had a love devout without a shred of doubt Şüphesiz aşka inancımız vardı We never worried ’bout other people Asla diğer insanlar hakkında endişelenmezdik You broke the spell and wanted something else Büyüyü bozdun ve başka bir şey istedin Well, now go fuck yourself with other people Peki, şimdi git kendini diğer insanlarla becer *** Oh, baby it’s just your body Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun Go, lay it on everybody Git, birinin üzerine yatır They won’t be there when you’re sorry Üzüldüğünde onlar yanında olmayacak Other people Diğer insanlar Oh, baby it’s just your body Oh, bebeğim bu yalnızca senin vücudun Will it know that you love somebody Birini sevdiğini bilecek mi Who won’t be there when you’re sorry? Üzüldüğünde kim orada olmayacak? Other people Diğer insanlar *** Other people Diğer insanlar Other people Dığer insanlar