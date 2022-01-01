Recovery Şarkı Sözleri
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My room is dark, the blinds are shut tight
And everything is still too much outside
It may be over, but not tonight
I may be older but I still cry
I can’t stop sleeping in your clothes
You can’t stop calling on the phone
Can’t you see, I’m in recovery
Just let it be, I’m in recovery uuuh
***
Odam karanlık, perde sımsıkı kapalı
Ve her şey fazlasıyla ‘dışarıda’
Bitebilir, ama bu gece değil
Yaşım büyük olabilir ama hala ağlıyorum
Giysilerinin üzerinde uyumadan duramıyorum
Sen beni aramadan duramıyorsun
Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim
Oluruna bırak, iyileşme sürecindeyim
***
I know you wanna say you’re sorry
but I already heard that story
And I don’t wanna be a fool anymore
Can’t you see, I’m in recovery
Holding on I know I’m almost there
So don’t reach out and tell me that you care
***
Özür dilemek istiyorsun biliyorum
Ama bu hikayeyi daha önce dinledim
Artık aptal olmak istemiyorum
Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim
Bekliyorum neredeyse başardım
Bana ulaşma ve umursadığını söyleme
***
I’m finally sober, I see the light
The worst is over, nobody died
I’m still tryin’ to let you go
Oh baby please leave me alone
Can’t you see, I’m in recovery
Just let it be, I’m in recovery uuuh
I know you wanna say you’re sorry
but I don’t wanna hear that story
And I don’t wanna be a fool anymore
Can’t you see, I’m in recovery
***
Sonunda ayığım, ışığı görüyorum
En kötüsü bitti, kimse ölmedi
Hala seni boş vermeyi deniyorum
Ah bebeğim lütfen yalnız bırak beni
Göremiyor musun, iyileşme sürecindeyim
Oluruna bırak, iyileşme sürecindeyim
Özür dilemek istiyorsun biliyorum
Ama bu hikayeyi duymak istemiyorum
Artık aptal olmak istemiyorum
Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim
***
I always thought you’d be the one
Who always needed me, my home
You’d be my home
Suddenly your memory
And time is like an enemy
So cold uuuh
Can’t you see, I’m in recovery
Just let it be, I’m in recovery uuuh
I know you wanna say you’re sorry
but I already heard that story
And I don’t wanna be a fool anymore
Can’t you see, I’m in recovery
***
Senin doğru kişi olduğunu düşündüm hep
Bana her zaman ihtiyaç duyan kişi, yuvam
Sen benim yuvamdın
Aniden senin hatıran ve zaman düşman gibi oldu
Çok soğuk
Göremiyor musun, iyileşme sürecindeyim
Oluruna bırak, iyileşme sürecindeyim
Özür dilemek istiyorsun biliyorum
Ama bu hikayeyi daha önce dinledim
Artık aptal olmak istemiyorum
Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim