My room is dark, the blinds are shut tight And everything is still too much outside It may be over, but not tonight I may be older but I still cry I can’t stop sleeping in your clothes You can’t stop calling on the phone Can’t you see, I’m in recovery Just let it be, I’m in recovery uuuh *** Odam karanlık, perde sımsıkı kapalı Ve her şey fazlasıyla ‘dışarıda’ Bitebilir, ama bu gece değil Yaşım büyük olabilir ama hala ağlıyorum Giysilerinin üzerinde uyumadan duramıyorum Sen beni aramadan duramıyorsun Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim Oluruna bırak, iyileşme sürecindeyim *** I know you wanna say you’re sorry but I already heard that story And I don’t wanna be a fool anymore Can’t you see, I’m in recovery Holding on I know I’m almost there So don’t reach out and tell me that you care *** Özür dilemek istiyorsun biliyorum Ama bu hikayeyi daha önce dinledim Artık aptal olmak istemiyorum Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim Bekliyorum neredeyse başardım Bana ulaşma ve umursadığını söyleme *** I’m finally sober, I see the light The worst is over, nobody died I’m still tryin’ to let you go Oh baby please leave me alone Can’t you see, I’m in recovery Just let it be, I’m in recovery uuuh I know you wanna say you’re sorry but I don’t wanna hear that story And I don’t wanna be a fool anymore Can’t you see, I’m in recovery *** Sonunda ayığım, ışığı görüyorum En kötüsü bitti, kimse ölmedi Hala seni boş vermeyi deniyorum Ah bebeğim lütfen yalnız bırak beni Göremiyor musun, iyileşme sürecindeyim Oluruna bırak, iyileşme sürecindeyim Özür dilemek istiyorsun biliyorum Ama bu hikayeyi duymak istemiyorum Artık aptal olmak istemiyorum Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim *** I always thought you’d be the one Who always needed me, my home You’d be my home Suddenly your memory And time is like an enemy So cold uuuh Can’t you see, I’m in recovery Just let it be, I’m in recovery uuuh I know you wanna say you’re sorry but I already heard that story And I don’t wanna be a fool anymore Can’t you see, I’m in recovery *** Senin doğru kişi olduğunu düşündüm hep Bana her zaman ihtiyaç duyan kişi, yuvam Sen benim yuvamdın Aniden senin hatıran ve zaman düşman gibi oldu Çok soğuk Göremiyor musun, iyileşme sürecindeyim Oluruna bırak, iyileşme sürecindeyim Özür dilemek istiyorsun biliyorum Ama bu hikayeyi daha önce dinledim Artık aptal olmak istemiyorum Göremiyor musun? İyileşme sürecindeyim