Hold on, I know you’re scared But you’re so close to heaven Eyes shut tight Just pretend you’re like a feather *** Bekle, korktuğunu biliyorum Ama cennete çok yakınsın Gözler sıkıca kapalı Kuş tüyüymüşsün gibi davran *** Flew down the clouds together But don’t look down, not ever Don’t ask why Just look out into forever *** Birlikte bulutlardan aşağı iniyoruz Ama aşağı bakma, asla Nedenini sorma Yalnızca sonsuzluğa bak *** All this time You’re just trying not to lose it You can always learn to fly You never do until you do it *** Tüm bu zaman Aklını kaçırmamak için uğraştın Uçmayı her zaman öğrenebilirsin Deneyene kadar asla yapmış olmayacaksın *** Up high in the middle of nowhere Don’t know, but you’ll know when you get there Walk slow and low on a tightrope Hope we last but you know, you never know *** Hiçliğin ortasında, yukarda Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü Umarım dayanabiliriz ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz *** Take a chance, we can dance up in midair Feels so good I could die, but I don’t care Walk slow and low on a tightrope Hope we last but you know, you never know *** Şansını dene, havada dans edebiliriz Öyle iyi hissettiriyor ki ölebilirim, ama umrumda değil Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü Umarım dayanabiliriz ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz *** You never know *** Asla bilemezsin *** We’re just a step from fearless Reach out for me, my dearest Don’t you cry You don’t know, you’re almost near it *** Korkusuz olmaktan yalnızca bir adım uzağız Benim için ellerini uzat, en değerlim Sakın ağlama Bilmiyorsun, neredeyse yanındasın *** All this time You’re just trying not to lose it You can always learn to fly You never do until you do it *** Tüm bu zaman Aklını kaçırmamak için uğraştın Uçmayı her zaman öğrenebilirsin Deneyene kadar asla yapmış olmayacaksın *** Up high in the middle of nowhere Don’t know, but you’ll know when you get there Walk slow and low on a tightrope Hope I last but you know, you never know *** Hiçliğin ortasında, yukarda Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü Umarım dayanabilirim ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz *** You’ll never know You never know *** Asla bilemeyeceksin Asla bilemezsin *** You never know You never know *** Asla bilemezsin Asla bilemezsin *** Up high in the middle of nowhere Don’t know, but you’ll know when you get there Walk slow and low on a tightrope Hope I last but you know, you never know *** Hiçliğin ortasında, yukarda Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü Umarım dayanabilirim ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz *** Take a chance, we can dance up in midair Feels so good I could die, but I don’t care Walk slow and low on a tightrope Hope we last but you know, you never know *** Şansını dene, havada dans edebiliriz Öyle iyi hissettiriyor ki ölebilirim, ama umrumda değil Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü Umarım dayanabiliriz ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz *** Up high in the middle of nowhere Don’t know, but you’ll know when you get there Walk slow and low on a tightrope Hope I last but you know, you never know *** Hiçliğin ortasında, yukarda Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü Umarım dayanabilirim ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz *** You’ll never know You never know *** Asla bilemeyeceksin Asla bilemezsin *** You never know You never know *** Asla bilemezsin Asla bilemezsin