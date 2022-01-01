Hold on, I know you’re scared
But you’re so close to heaven
Eyes shut tight
Just pretend you’re like a feather
***
Bekle, korktuğunu biliyorum
Ama cennete çok yakınsın
Gözler sıkıca kapalı
Kuş tüyüymüşsün gibi davran
***
Flew down the clouds together
But don’t look down, not ever
Don’t ask why
Just look out into forever
***
Birlikte bulutlardan aşağı iniyoruz
Ama aşağı bakma, asla
Nedenini sorma
Yalnızca sonsuzluğa bak
***
All this time
You’re just trying not to lose it
You can always learn to fly
You never do until you do it
***
Tüm bu zaman
Aklını kaçırmamak için uğraştın
Uçmayı her zaman öğrenebilirsin
Deneyene kadar asla yapmış olmayacaksın
***
Up high in the middle of nowhere
Don’t know, but you’ll know when you get there
Walk slow and low on a tightrope
Hope we last but you know, you never know
***
Hiçliğin ortasında, yukarda
Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin
Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü
Umarım dayanabiliriz ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz
***
Take a chance, we can dance up in midair
Feels so good I could die, but I don’t care
Walk slow and low on a tightrope
Hope we last but you know, you never know
***
Şansını dene, havada dans edebiliriz
Öyle iyi hissettiriyor ki ölebilirim, ama umrumda değil
Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü
Umarım dayanabiliriz ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz
***
You never know
***
Asla bilemezsin
***
We’re just a step from fearless
Reach out for me, my dearest
Don’t you cry
You don’t know, you’re almost near it
***
Korkusuz olmaktan yalnızca bir adım uzağız
Benim için ellerini uzat, en değerlim
Sakın ağlama
Bilmiyorsun, neredeyse yanındasın
***
All this time
You’re just trying not to lose it
You can always learn to fly
You never do until you do it
***
Tüm bu zaman
Aklını kaçırmamak için uğraştın
Uçmayı her zaman öğrenebilirsin
Deneyene kadar asla yapmış olmayacaksın
***
Up high in the middle of nowhere
Don’t know, but you’ll know when you get there
Walk slow and low on a tightrope
Hope I last but you know, you never know
***
Hiçliğin ortasında, yukarda
Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin
Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü
Umarım dayanabilirim ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz
***
You’ll never know
You never know
***
Asla bilemeyeceksin
Asla bilemezsin
***
You never know
You never know
***
Asla bilemezsin
Asla bilemezsin
***
Up high in the middle of nowhere
Don’t know, but you’ll know when you get there
Walk slow and low on a tightrope
Hope I last but you know, you never know
***
Hiçliğin ortasında, yukarda
Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin
Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü
Umarım dayanabilirim ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz
***
Take a chance, we can dance up in midair
Feels so good I could die, but I don’t care
Walk slow and low on a tightrope
Hope we last but you know, you never know
***
Şansını dene, havada dans edebiliriz
Öyle iyi hissettiriyor ki ölebilirim, ama umrumda değil
Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü
Umarım dayanabiliriz ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz
***
Up high in the middle of nowhere
Don’t know, but you’ll know when you get there
Walk slow and low on a tightrope
Hope I last but you know, you never know
***
Hiçliğin ortasında, yukarda
Bilmiyorsun, ama oraya vardığında bileceksin
Gerili bir ipte yavaş ve alçaktan yürü
Umarım dayanabilirim ama bilirsin, bunu asla bilemeyiz
***
You’ll never know
You never know
***
Asla bilemeyeceksin
Asla bilemezsin
***
You never know
You never know
***
Asla bilemezsin
Asla bilemezsin